Een podcast maken? Dat doet AI straks op basis van je Google Document

Google Documenten wordt uitgebreid met een handige nieuwe mogelijkheid, namelijk om podcasts te maken. Je hoeft het zelf niet allemaal te gaan voorlezen: AI zorgt dat er op basis van wat er allemaal in je Google Doc staat een podcast ontstaat.

Podcast maken binnen Google Documenten

Het gaat om een mogelijkheid waarmee Google binnen Workspace een samenvatting kan maken van een document en dit hardop voorleest. Het idee erachter is niet zozeer dat je hele podcasts gaat maken, al kan dat dus wel, maar meer dat je een Google Document dat je eerst zelf moest lezen, nu kunt luisteren. Stel dat je je op de fiets naar werk haast voor een meeting, dan kun je de AI nog even dat document dat je collega gisteravond veel te laat stuurde beluisteren. Of in de file in de auto, kun je alvast alles te weten komen over een bepaald project door Gemini slim in te zetten.

Gemini is de AI van Google. Het is in de plaats gekomen van Google Assistant, al duurde het even voordat Google dat ook toegaf. Met Gemini kun je onder andere natuurlijke gesprekken voeren, laten weten dat je bijvoorbeeld een bepaald dieet hebt en dingen niet mag, en meer. Zo kan de AI rekening houden met je als hij je een restaurant aanraadt.