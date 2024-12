ChatGPT search: ChatGPT’s Google-killer is nu voor iedereen beschikbaar

We wisten al dat ChatGPT hiermee bezig was, maar nu is het in het kader van zijn 12 Days of Shipmas ook live, de zoekmachinefunctie (ChatGPT search) van ChatGPT. Het is de bedoeling dat dit onze nieuwe ‘Google’ wordt.

Chat-GooglePT

De zoekmachine werd in oktober uitgerold naar betalende gebruikers, maar nu is het ook beschikbaar voor wie niet betaalt. Je moet wel ingelogd zijn op ChatGPT om het te kunnen gebruiken. Als je bijvoorbeeld naar een restaurant zoekt, dan krijg je meteen een lijst met foto’s, beoordelingen en de openingstijden op een presenteerblaadje. Ook kun je meteen doorklikken naar navigatie om ernaartoe te gaan.

Klinkt vrij Google-achtig, maar de informatie wordt net even anders weergegeven. Bovendien laadt hij eerst linkjes, als je bijvoorbeeld algemener zoekt, en neemt hij daarna pas de tijd om meer informatie te geven. OpenAI zegt dat ChatGPT’s zoekmachie op een betere manier op het web zoekt dan eerder. Je kunt vanaf nu ChatGPT vertellen dat hij op het web moet zoeken, zodat je alsnog in je gewone chatgesprek zit en je normale, natuurlijke gesprek kunt voeren zoals je gewend bent van de AI.