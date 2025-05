BrightonSEO 2025 is weer een feit

Het is weer opnieuw bewezen dat BrightonSEO hét mekka is voor iedereen die Search ademt: de perfecte mix van cutting-edge tactieken(soms blackhat), praktische cases en een eindeloze dosis positieve energie. Hieronder mijn persoonlijke hoogtepunten van een aantal sprekers, inclusief een quote die hun boodschap in één adem samenvat.

Itasoha Akhibi

AI vormt de ontbrekende schakel tussen UX en SEO, leerde Itasoha. Met hyper-personalisatie à la Netflix maak je elke bezoeker uniek, maar ze pleit vooral voor “klein beginnen”: optimaliseer één cruciale gebruikersreis, meet het succes en schaal daarna pas op.

“Begin klein, personaliseer groots.”

Collette Massó del Llano

Collette toont dat 40 % van de volwassenen maandelijks GPT-tools gebruikt en voorspelt dat in 2028 de helft van alle zoekopdrachten start in AI-zoekmachines. Haar omgekeerde See-Think-Do-Care-loop vraagt om content die overal instapt, altijd menselijk blijft en LLM-proof is.

“Wees aanwezig waar de klant begint, niet waar jij eindigt.”

Ray Grieselhuber

Ray benadrukte dat je eerst moet weten wáár je publiek nu in de SERP’s staat. Met een RAG-architectuur combineer je je eigen index met foundation-models en speel je in op steeds langere zoekopdrachten.

“Ken je SERP-positie – bouw je AI-positie.”

Jarno van Driel

Structured-data-wizard Jarno hamert op Schema.org + GoodRelations voor elke dienst, versterkt door reviews en named experts. Zijn mantra: zichtbare moeite (“Aim for Effort”) is je beste EEAT-bewijs.

“Laat Google je moeite zien, dan volgt de ranking vanzelf.”

Emma Elizabeth Byrne

Emma liet zien hoe je EEAT al kunt uitstralen vóórdat al je credentials compleet zijn: zet auteurspagina’s op, vul ze gaandeweg aan en bouw geloofwaardigheid op stap voor stap.

“Fake EEAT tot je echte EEAT bereikt.”

Ray Saddiq

Ray trok de EEAT-lijn door naar multichannel-content: laat experts hun verhaal vertellen op site, socials en PR. Social-video’s ranken al in Google, dus bouw actief autoriteit op LinkedIn en verder.

“Verspreid je expertise, versterk je EEAT.”

John Mowat

Video-goeroe John legde uit dat algoritmes kijk­tijd belonen; micro-creators en duidelijke UTM-tags maken het verschil. TikTok-SEO? Voeg keywords op zes plekken toe!

“Meet, mik, micro-scale.”

Lee Macklin

Lee brak elke codebarrière: met AI-tools als App Scripts en Co-Pilot kan iedereen automatiseren. Zijn devies? Ga hoofd-eerst, zonder angst, en laat AI je vangnet zijn.

“Head first, fearless – code kent geen drempels meer.”

Imogen Groome

Imogen toonde hoe je met AI échte user-generated content schaalbaar maakt: stel persoonlijke vragen, reageer op elke review en luister sociaal mee om feedback te triggeren.

“Echte stemmen, slimme schaal.”

Samanyou Garg

62 % van SEO-taken is te automatiseren met AI-agents, aldus Samanyou. Zijn workflow (Trigger → Dataconnector → Actie → Geheugen) laat zien hoe SEO 3.0 autonoom leert en bijstuurt.

“Laat agents werken, laat mensen sturen.”

Alexandre Hoffmann

Alexandre liet zien hoe social search terrein wint: #kitchenideas op TikTok overstijgt zoekvolumes gigantisch. Optimaliseer dus voor short-form video en stackable micro-content.

“Zoek de zoekers op waar ze swipen.”

Jeremy McDonald

Jeremy’s maturiteitsmatrix bewees dat alles met een vaste workflow te automatiseren is. Koppel API’s aan AI-modellen en je dashboards vertellen voortaan zélf het verhaal.

“Automate the obvious, elevate the strategy.”

Marcus Tober

Marcus sloot af met een reality-check: keywords blijven springlevend, óók in AI-SERP’s. Zorg dat bots statische HTML krijgen, bewaak je merk in communities en blijf keyword-gedreven.

“Keywords first, hype second.”

Leuk al die sprekers natuurlijk, maar ik heb het ook nog geprobeerd samen te vatten in een paar handige en praktische take-aways.

De 8 ultieme take-aways

Mijn belangrijkste lessen van BrightonSEO 2025

Hyper-personalisatie werkt pas echt als je klein begint — optimaliseer eerst één cruciale gebruikersreis en schaal pas op zodra de data dat rechtvaardigt . AI-zoekmachines eisen een eigen content-strategie : nu al start 40 % van de volwassenen maandelijks een zoektocht via GPT-achtige tools, en dat aandeel groeit naar 50 % in 2028 — zorg dat je daar zichtbaar bent . RAG-architecturen combineren je eigen index met foundation-models en geven daarmee langere, context-rijke queries een beter antwoord dan de oude klassieke content alleen . Schema.org + “zichtbare moeite” blijven de snelste weg naar EEAT-autoriteit —mark-up élke service, voeg reviews toe en laat experts letterlijk in je HTML opdraven . Versterk EEAT multichannel : laat je experts hun verhaal vertellen op site, socials én PR — Google indexeert social-video’s sneller dan ooit . Optimaliseer voor social search . —hashtags behalen miljoenen views op TikTok tegenover luttele duizenden Google-zoekopdrachten, dus short-form video is geen nice-to-have maar core SEO Automatiseer waar een vaste workflow bestaat : met AI-agents is al 62 % van alle SEO-taken te automatiseren; denk aan Trigger → Dataconnector → Actie → Geheugen . Keywords are still king —zelfs in generatieve SERP’s blijven ze de nauwkeurigste graadmeter voor relevantie; laat je dus niet volledig meeslepen door de hype .



SEO Community

Met deze acht take-aways op zak blijft jouw SEO-strategie ook in 2025-2026 future-proof én resultaatgericht. In ieder geval in 2025, wat er zal sowieso weer genoeg gaan veranderen volgend jaar.

En natuurlijk was het niet alleen inhoudelijk interessant maar zorgt jaar in, jaar uit Stikkelorum met zijn SEO Community ervoor dat het altijd weer nog geslaagder is dan je had verwacht. Zo wordt er van alles georganiseerd en hebben we bijvoorbeeld kunnen meegenieten van een van de grootste en gezelligste netwerkborrels van BrightonSEO. De Foto’s zeggen genoeg denk ik. Bedankt Jeroen (en Sponsoren!)