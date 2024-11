Waarom SEO ook belangrijk is als je een klein bedrijf hebt

Stel je voor, je runt een broodjeszaak of een sportschool. Lekker lokaal, waardoor je vrienden en kennissen kunt optrommelen om naar jouw zaak te komen. Nu is dat altijd een goed idee en mond-tot-mond-reclame kan ver komen, maar je kunt eigenlijk niet zonder het internet. Misschien associeer je een lokale winkel op de straathoek niet zozeer met het grote wereldwijde web, maar het is toch wel verstandig om dat wel te doen.

Semrush

Bij Semrush bestaan meerdere manieren waarop je aan je lokale SEO kunt werken: search engine optimization. Deze tools kun je gebruiken om bijvoorbeeld te zorgen dat je hogerop komt in Google. Als mensen zoeken op ‘sportschool Amersfoort’, dan wil je natuurlijk dat mensen jouw sportschool vinden. Met Listing Management zorg je bijvoorbeeld dat je in allerlei online databases komt te staan met je site. Je wordt zo meer genoemd op het internet en dat is positief voor je Google-ranking.

Daarnaast is er een Position Tracking-tool beschikbaar waarmee je goed op de hoogte wordt gehouden van je positie, maar bijvoorbeeld ook bepaalde belangrijke zoekwoorden in de gaten kunt houden. Misschien overweeg je met je sportschool een nieuwe les aan te gaan bieden, maar twijfel je of mensen daar echt naar op zoek zijn. Met Position Tracking kun je zien hoe populair Pilates is, of kickbokstraining.

SEO Checker

Natuurlijk wil je je met je eigen bedrijf vooral met jezelf bezig zijn: jouw creatieve ideeën, jouw business: waarom zou je je blind staren op wat de concurrentie doet? Hoewel dat zeker een goed startpunt is, kan het geen kwaad af en toe eens een kijkje te nemen bij je concullega’s. Op die manier kun je sneller meebewegen met de markt en voorkom je dat je klanten verliest, maar vooral dat je minder goed gevonden wordt omdat anderen wel op trends inspelen. Hiervoor heeft Semrush een On Page SEO Checker beschikbaar waarmee je zoveel mogelijk op de hoogte blijft van trends in jouw industrie.

Naast een website en Google Zoeken is er nog een andere belangrijke factor waar je rekening mee moet houden als je een lokaal bedrijf hebt. Social media. Veel fitnessbedrijven spelen zich in de kijker bij mensen door te adverteren op Instagram. Je komt zo’n bedrijf tegen en dat brengt je dan op het idee om daar ook te gaan sporten. Soms zijn mensen niet per se naar iets op zoek, maar zijn ze er alsnog wel geïnteresseerd in als ze het voorgeschoteld krijgen.

Mensen weten niet dat ze iets willen, tot ze het zien

Dat is waarom een speelgoedboek in deze periode zo populair is: kinderen kunnen wel zeggen wat ze willen, maar ze kunnen nog veel meer inspiratie opdoen door lekker door zo’n boek te bladeren. En dat er ook nog afbeeldingen en namen bijstaan waardoor ouders ook daadwerkelijk snappen wat ze bedoelen, dat helpt natuurlijk enorm. Sociale media is een goede manier om je aanbod visueel te maken: laat zien wat jouw fitnessstudio allemaal in huis heeft, hoe actief je bent op social media en deel bijvoorbeeld posts van je leden die enthousiast delen dat ze weer spierpijn hebben van je les.

Dat maakt het een veel aantrekkelijkere keuze voor potentiële leden dan wanneer je nagenoeg niet post of -erger nog- helemaal niet aanwezig bent. Met de Social Media Toolkit krijg je mogelijkheden om je posts ook te plannen, waardoor je ook kunt posten terwijl je lesgeeft en er bovendien niet elke dag aan hoeft te denken.