Zelfs de adresbalk is onderhevig aan advertenties

Firefox is meestal wat meer de browser voor het volk, maar dat lijkt het nu achter zich te laten. Mozilla heeft besloten om advertenties toe te voegen aan de adresbalk. De browser heeft echter niet volledig zijn ethiek buiten boord gegooid. Je kunt de optie namelijk uitschakelen.



Firefox

Op zich is de nieuwe mogelijkheid die naar browser Firefox komt wel goed: het gaat om Firefox Suggest. In de 93-release van Firefox vind je de nieuwe mogelijkheid, die is bedoeld om je sneller bij het juiste zoekresultaat te krijgen. Specifieker nog wil Mozilla je helpen om je doelen te behalen door relevante informatie te tonen.

Als je contextuele suggesties hebt ingeschakeld, dan maakt de kunstmatige intelligentie van Firefox in Firefox Suggest onder andere je locatie om je van betere resultaten te voorzien. Zoek je dus bijvoorbeeld een restaurant in de stad waar je op dat moment bent, dan zal Firefox je op basis van ‘restaurants’ en je locatie dus al kunnen vertellen welke restaurants er in de buurt zijn, zonder dat je zelf hoeft te typen in welke plaats je bent.