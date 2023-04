Wat betekent de komst van AI in de Google zoekmachine?

Google is van plan om een AI-chat toe te voegen aan de zoekmachine. Er wordt opmerkelijk genoeg niet gerept over de AI van Google zelf, Bard, maar Google.nl wordt binnenkort dus uitgebreid met kunstmatige intelligentie, zo vertelde Google-topman Sundar Pichai aan The Wall Street Journal .

Je hoeft niet meer te zoeken in zoekresultaten, want ChatGPT geeft al meteen het volledige antwoord en dat bedreigt natuurlijk direct de inkomsten van Google, dat onder andere leeft op clicks. Hoewel Sundar niet zei wanneer die AI precies aan Google wordt toegevoegd, verwachten we het vrij snel. Immers is er haast bij geboden wil ChatGPT niet al in dat gat springen. Of eigenlijk: dat gat waar het al ingesprongen is volledig vullen. Spannende tijden dus bij Google, dat niets zegt over of die AI dan Bard is.

De bèta van Bard

Bard is de kunstmatige intelligentie chatbot die Google heeft geïntroduceerd, maar waarover nogal wat ontevredenheid is. Toch is het wel waarschijnlijk dat het Bard is: dat zou het AI-chatbot-paradepaardje van het bedrijf moeten worden. Bard zit op dit moment in de bèta en is alleen te bereiken vanuit een geselecteerd aantal landen, al kun je jezelf met een VPN uiteraard wel stiekem voordoen als iemand uit die landen (de Verenigde Staten bijvoorbeeld).

Het idee van al die AI-chatbots is dat je alles kan vragen wat je maar wil. Niet overal wil het ook in dienen, maar het heeft wel op bijna alles een antwoord. Sommige AI-chatbots kunnen zelfs omschrijven wat er op een foto te zien is, of de context van een grapje uitleggen. Het gaat erg ver: de AI kan bijvoorbeeld ook transcripties maken en vertalen van meetings. Niet iedereen staat achter de snelle ontwikkeling van deze ‘zelfdenkende’ technologie: er is laatst een brandbrief geschreven om de ontwikkeling van AI een halt toe te roepen. Al vragen sommige mensen zich af of het niet vooral een brief was die AI alleen maar meer zou hypen.

Eén ding is duidelijk: dit jaar staat in het teken van kunstmatige intelligentie en hoewel we de ontwikkeling zouden kunnen afremmen als we dat echt willen (en de overheid actie onderneemt), is het er nu eenmaal en is er geen weg terug. Nu moeten we het alleen nog op en top zien in te zetten, en dat is iets waar zeker Google zich over zal moeten buigen. Moeten, want het voelt een bepaalde adem in de nek hijgen.