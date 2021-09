Google komt met nieuw MKB platform voor ondernemers

Google lanceert vandaag Boost je bedrijfsprofiel. Het platform biedt op maat gemaakte aanbevelingen voor elk type bedrijf, of je nu voor het eerst online gaat of dat je je bestaande aanwezigheid op het web wil versterken en meer klanten bijvoorbeeld wil bereiken via Google Maps en de functie Zoeken.

Het enige wat je als ondernemer moet doen is de naam van het bedrijf invoeren en de aanbevelingen raadplegen. Dit proces neemt nog geen vijf minuten in beslag, maar volgens Google kun je als ondernemer er een enorme impact mee creëren.