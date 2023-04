​Google Earth Timelapse toont veranderende wereld van 1984-2022

In een nieuwe reeks Google Earth Timelapse-video’s is te zien hoe onze aarde is veranderd in de afgelopen jaren. Je kunt de wereld bekijken tussen 1984 en 2022. Eerder was dat slechts beschikbaar tot 2000. Nu zijn daar 2021 en 2022 aan toegevoegd en dat is in sommige plaatsen een flink verschil.

Je kunt op de video inzoomen en zo zien hoe de veranderingen zijn op een specifieke plek. Zo heeft Google zelf een video vrijgegeven van ons Nederlandse vliegveld Schiphol. Daarnaast kun je bijvoorbeeld kijken naar de bewateringssystemen in de woestijnen van Egypte en verschuivende rivieren in het Amazonewoud in Pucallpa, Peru . En wat gebeurt er precies na een vulkaanuitbarsting of een bosbrand? Dat laatste kun je zien door naar het Californische Lassen National Forest te kijken. Het is bijvoorbeeld ook de moeite waard om te kijken naar Etna op Sicilië, dat nog wel eens een uitbarsting heeft gehad.

Timelapse is een erg toffe toepassing van Google Earth waarvan niet iedereen op de hoogte is. Je vindt hem hier en het toont dankzij een interactieve 4D-kaart een heel compleet beeld van onze volledige planeet, maar ook van bepaalde gebieden. Die 4D-kaarten zijn volledig samengesteld door vier decennia aan miljoenen satellietfoto’s die mede zijn mogelijk gemaakt door NASA’s open data en het zogeheten Landsat-programma van de United States Geological Survey. Ook de Europese Unie doet mee, namelijk met de Sentinel-satellieten van het Copernicus-programma.

Google Earth Timelapse

Wat we onder andere kunnen leren en kunnen zien op deze beelden, dat is dat de wereld enorm verandert in een relatief korte tijd. Hoewel Google het vrijgeven van de beelden er niet op heeft ingestoken, wordt ook pijnlijk duidelijk welke invloed ons leven op aarde heeft. Wij als mens hebben al veel bossen gekapt en we zien ook steeds vaker meren verdampen door de opwarming van de aarde. Er gebeurt heel veel in een vrij korte tijd en dat boezemt wel wat angst in voor de komende decennia.

Zolang de zon niet al te veel gaten heeft, zullen we dankzij de satellieten nog lang kunnen kijken naar wat er op onze planeet gebeurt in ontwikkeling van natuur versus de bebouwing en aanwezigheid van mensen. Het is aan ons om te zorgen dat de planeet zo lang mogelijk blijft bestaan om nog veel betere Google Earth Timelapse-video’s te kunnen maken.