​Google: de meest iconische homepage van het internet verandert

Als je aan het internet in de jaren ‘90 denkt, dan denk je waarschijnlijk aan zoekmachines als Ilse, Altavista en Yahoo. Maar denk je aan het internet in het algemeen, dan zie je waarschijnlijk een andere zoekmachine voor je: Google. In 1997 werd de domeinnaam geregistreerd, met vervolgens in 1998 de allereerste versie van de zoekmachine . Die homepage, die wereldberoemde homepage, gaat nu veranderen.

De afgelopen jaren heeft Google vooral het zoekresultatenscherm flink veranderd. Er zijn allerlei shopmogelijkheden bijgekomen, maar bijvoorbeeld ook de waarschuwing dat zeer actuele zaken mogelijk nog in ontwikkeling zijn. Dat Google daarin zoveel investeert is logisch: het is de grote moneymaker van het bedrijf, naast YouTube. Google moet het al vanaf het prille begin hebben van advertenties en daarom besteed het daar extra aandacht aan.

Google’s zoekmachine was altijd krachtig door zijn simpelheid. Wat je vroeger op Google.com vond was het bekende logo van Google met daaronder de zoekbalk en de opties ‘Google zoeken’ en ‘Ik doe een gok’. Krachtig in zijn simpelheid, met daarachter allerlei algoritmes die keihard werkten om je de beste en meest gesponsorde zoekresultaten te laten zien.

Homepage van Google

Aan de homepage van Google, die waarop we de bekende zoekbalk zien, is de afgelopen jaren weinig veranderd. Het logo wisselt regelmatig van het logo naar een Doodle, een tekening of interactief spelletje waarmee Google inspeelt op wereldzaken zoals de Olympische Spelen, de verjaardag van Charlie Chaplin of simpelweg het feit dat het een schrikkeljaar is, compleet met over elkaar springende konijntjes met data op hun buik. Verder is Google.com of Google.nl een vrij simpele pagina.

Als je bent ingelogd kun je rechtsbovenin wel je profiel raadplegen en onderin staan ook wel een paar typische sitedingen zoals iets over privacy, hoe het werkt en -uiteraard- hoe je er kunt adverteren. Toch is dat allemaal vrij subtiel weggewerkt in een grijze balk: de focus blijft altijd op dat midden: die gekleurde Google-letters met die zoekbalk. Een pagina die nog steeds heel veel wordt gebruikt, al weten veel mensen tegenwoordig ook direct in de adresbalk van de browser te typen wat ze willen googlen, om alsnog bij het zoekresultatenscherm uit te komen.