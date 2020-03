​De onzichtbare kracht van SEO

Als jouw potentiële afnemers of klanten op zoek gaan naar een product of dienst die jij aanbiedt, hoe groot is dan de kans dat ze op jouw website terechtkomen? Hoeveel moeite doet een klant? Het antwoord is simpel, de gemiddelde consument kiest voor gemak en snelheid en zal dus ergens in de top 3 van de Google zoekresultaten blijven hangen.Staat jouw website hier niet tussen, maar kun je ze wel datgene bieden wat ze zoeken? Dan heb je een grote kans dat je deze potentiële klant misloopt. Het investeren in SEO en linkbuilding is een goede oplossing om online meer zichtbaarheid te krijgen en meer bezoekers naar jouw website te trekken. Waar je vroeger vooral ‘offline’ alle marketingactiviteiten ontplooide, moet je nu een effectieve stap naar online maken.



Wat is SEO?

SEO oftewel Search Engine Optimization is de Engelstalige benaming voor zoekmachine optimalisatie. Het is een verzamelnaam voor een tal van technische processen waardoor een webpagina hoog kan scoren op organisch bezoek via een zoekmachine als Google. Zoekmachine optimalisatie bestaat grofweg uit 3 gebieden, namelijk website optimalisatie content en linkbuilding. Content is de informatie die je deelt op je website, een blog of via sociale mediakanalen. Kwalitatieve en unieke geschreven content is essentieel voor de vindbaarheid in de zoekresultaten. Met website optimalisatie wordt bedoeld dat de website voldoet aan de technische richtlijnen van Google. Zorg hierbij voor een optimale sitestructuur. Linkbuilding is een belangrijk en gespecialiseerd onderdeel van SEO. Hierbij bouw je aan een sterk linkprofiel. Een sterk linkprofiel is belangrijk omdat het algoritme van Google hiermee de linkpopulariteit van je website bepaalt en hier vervolgens een organische positie aan koppelt. Investeren op deze drie gebieden betekent dat de website zodanig wordt geoptimaliseerd dat deze in de hoogste zoekresultaten wordt getoond bij een zoekopdracht.

Hoe werkt SEO?

Hoe werkt dat precies? Vaak wordt er eerst een 0-meting uitgevoerd, zodat je weet waar jouw website op dat moment staat. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan naar jouw markt, doelgroep en concurrenten. Op die manier kom je te weten welke kanalen er worden gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke pagina’s van jouw website slecht scoren. Ook wordt er gekeken naar de meest gebruikte zoektermen. Op basis van dit onderzoek en resultaten worden vervolgens de teksten op de website aangepast zodat jouw webpagina’s beter scoren in Google. Daarna zorgt linkbuilding ervoor dat er meer relevante links worden gecreëerd waardoor je website hoger kan worden geïndexeerd.

Het nut van linkbuilding

Linkpopulariteit is een van de meest belangrijke elementen als je kijkt naar de positionering in Google. Bij Linkbuilding zorgt je ervoor dat er externe, relevante links naar jouw website verwijzen. Het is de kunst om een goede combinatie te vinden van verschillende links die zorgen voor een ‘natuurlijk’ linkprofiel. Alleen maar externe links van zogenaamde startpagina’s zullen niet zoveel voor jouw ranking doen. Als je deze echter aanvult met moeilijk verkrijgbare in-content links, zoals een relevante blog, dan bouw je aan een beter linkprofiel waardoor je beter in de organische zoekresultaten van Google zult scoren.

Investeren in SEO

Het is alom bekend dat mensen zelden verder kijken dan de eerste pagina met resultaten. Bij het doorklikken worden uiteindelijk slechts de eerste zes à zeven opties serieus bekeken. Sta jij dan met je mooi vormgegeven website op plaats tachtig, dan is de kans bijzonder klein dat er naar jouw site doorgeklikt wordt. En dat scheelt omzet. Investeer in de opbouw van je website en gebruik de juiste SEO-tools. Dit is vele malen goedkoper en effectiever dan online adverteren (SEA). De kosten van online advertenties, CPC (Cost Per Click) en CPA (Cost Per Acquisitie), liggen hoog. Terwijl de Click Through Ratio (CTR, de mate waarin bezoekers doorklikken naar een website) laag ligt.

Fotocredits © enterlinedesign - Adobe Stock.