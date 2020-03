Zo haal je thuis het maximale uit je internetverbinding

Nu we de komende periode met het hele gezin voornamelijk thuis zullen zijn, zorgt dat uiteraard voor een extra piek in de belasting van het internet. Niet voor niets schroefden alle populaire streamingdiensten de videokwaliteit al iets terug. Allemaal om de belasting op het internet wat te verminderen, zodat dat in ieder geval blijft werken.

Toch merk je thuis af en toe wat haperingen. En dus is het goed en handig om te weten hoe je thuis een optimale internetverbinding creëert. Het is wel zo handig dat iedereen thuis gewoon online kan, of dat nu een zakelijke skype call is, een digitale leeromgeving voor de kinderen, of om 's avonds even lekker te ontspannen met een van de nieuwe series op Netflix. Netwerkspecialist NETGEAR heeft een aantal tips op een rijtje gezet, zodat jij de komende periode thuis gewoon altijd online bent.

1. Zorg voor een beveiligde omgeving

Als je thuis aan het werk bent en te maken hebt met gevoelige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens dan is het een must om in een optimaal beschermde online omgeving te werken. Een VPN (Virtual Private Network) zorgt voor een veiligere internetverbinding en beschermt je privacy beter. Daarnaast is het goed om je Gateway, oftewel router te beveiligen. Alle apparaten die hieraan verbonden worden, zoals smartphones, laptops en tablet worden hierdoor beveiligd.

2. Zorg dat er geen ongewenste apparatuur is aangesloten

Op je werklaptop zal dit waarschijnlijk niet zo snel het geval zijn, maar voor eigen computers, laptops of andere devices binnen het gezin, is het belangrijk hier alert op te zijn. Onnodige applicaties of apparatuur kunnen voor extra belasting en dus voor een lagere internetsnelheid zorgen, wat in het geval van intensief gebruik niet wenselijk is.

3. Plaats je router op een optimale plek

Er is niets zo vervelend dan dat je internet steeds wegvalt doordat je een zwak signaal hebt. Een van de oorzaken kan zijn dat je router op de verkeerde plek staat, zoals bijvoorbeeld in de meterkast. Hoe verder de router staat, hoe zwakker het signaal en de netwerksnelheid. Plaats je router daarom zo hoog en vrij mogelijk op een centrale plek zodat er zo min mogelijk obstakels tussen jouw apparaat en de router komen. Ligt je router plat? Zet hem dan rechtop en spreid de antennes (als die op de router zitten) zo veel mogelijk zodat je het bereik vergroot. En sluit desnoods wat extra verbindingspunten aan.

4. Vergeet niet te updaten

Wat ook niet in dit rijtje mag ontbreken is het updaten van je router. Bij de meeste routers worden er regelmatig nieuwe firmware-versies (software die je router bestuurt) uitgebracht om de prestaties te verbeteren. Tijdens het updaten van je router worden dan nieuwe functies toegevoegd en worden beveiligingsproblemen opgelost. Als je dit goed bijhoudt, ben je er dus zeker van dat je router volledig veilig is, optimaal presteert en vrij is van eventuele bugs.

5. Zorg voor goed bereik overal in huis

Tot slot is het ook verstandig om eens naar je wifi-systeem te kijken als je merkt dat internet langzaam gaat of zelfs vastloopt. Het is namelijk wel zo fijn als iedereen optimaal gebruik kan maken van het internet wanneer je met zijn allen thuis bent. Goede wifi-systemen kunnen intensief internetgebruik van meerdere gezinsleden makkelijk aan. Zo kun je in de ene ruimte ongestoord werken en kan er in de andere ruimte gegamed of Netflix gekeken worden zonder dat het internet hapert. Wel zo fijn nu we de komende tijd vooral met zijn alles thuis moeten blijven...



Heb jij aanvullend nog tips? Laat ze hieronder in de reacties weten.

[Afbeelding: © tanvirshafi - Adobe Stock]