WeTransfer-links blijven eindelijk langer geldig dan drie dagen

Het Nederlandse WeTransfer is overgenomen door een Italiaans bedrijf. Vaak zijn er dan meteen zorgen: wat gaat er veranderen? De eerste verandering is een dikke verbetering: je WeTransfer-linkjes zijn niet langer maar 3 dagen geldig, maar maar liefst 7 dagen. Het meest positieve aan die aanpassing is waarschijnlijk niet alleen dat het veel langer is, maar ook dat je het zelf kunt kiezen.

WeTransfer-bestanden voor 7 dagen

Bestanden die je via WeTransfer verstuurd (dat kan gratis tot 2 GB) worden altijd een linkje na upload. Zo kun je ervoor kiezen een link te krijgen of een mail te laten sturen met daarin dat linkje, zodat iemand naar WeTransfer wordt geleid en de bestanden kan downloaden. Dat kan altijd maar drie dagen en dat is vrij kort. Echter kun je het niet veranderen: ook niet als je het korter beschikbaar wil laten zijn. Dat gaat nu veranderen.

WeTransfer schrijft: “We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: we wilden snel een bestand downloaden en stuitten op de gevreesde boodschap: “Deze link is verlopen.” De verwoede berichten aan de afzender en lichte paniek over het mogelijk missen van deadlines zijn het gevolg. Een belangrijk bestand kwijtraken op het moment dat je het nodig hebt, is een pijn die veel gebruikers maar al te goed kennen. Het is bijna een overgangsrite. Gelukkig hebben we bij WeTransfer een nieuwe functie geïntroduceerd, exclusief op de mobiele app van WeTransfer, om dit aan te pakken.“

Het heet Bewaar voor later (Save for Later). Je kunt hiermee een ontvangen WeTransfer opslaan voor later, waarbij de vervaldatum wordt verlengd tot 30 dagen of langer als je een betaald abonnement hebt, of tot 3 of 7 dagen met een gratis account. Ze staan ook allemaal netjes in je app, zodat je er meer overzicht op houdt. Minder stress dus en dat is positief.