We maken massaal fotoboeken

Nu we met z’n allen veel meer thuis zijn, verzinnen we van alles om onszelf bezig te houden. Om de verveling tegen te gaan spelen we veel meer spelletjes en maken we legpuzzels. Dit is ook de perfecte tijd om een grote opruiming te houden. Trek die zolder leeg, gooi weg wat je niet meer nodig hebt en geef speciale spullen een mooie plek. Dat geldt ook voor foto’s, want de kans is groot dat je nog behoorlijk wat oude mapjes en harde schijven vol digitale herinneringen hebt liggen. Nu is dé tijd om hier mooie fotoboeken van te maken.

Duik in je analoge en digitale archief

Voor veel mensen is het maken van een fotoboek typisch iets dat je of meteen doet na bijvoorbeeld een vakantie of je komt er niet aan toe. En dan staan al die foto’s ergens opgeslagen of liggen ze ergens afgedrukt te wachten tot jij er wel iets mee doet. Het is hartstikke leuk om een fotoboek erbij te pakken en herinneringen op te halen. En tegenwoordig is het steeds gemakkelijker om zo’n boek te maken. Je moet nog wel zelf de foto’s selecteren, maar de programma’s zijn gebruiksvriendelijk en werken snel. Als je er zo min mogelijk tijd aan wilt besteden kies je voor een kant-en-klare lay-out.