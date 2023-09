We kopen minder online

In de eerste helft van dit jaar is het aantal online winkelaankopen gedaald. Niet heel schrikbarend, maar we gaven met z’n allen in de eerste zes maanden van 2023 voor 3 procent minder uit aan online shoppen dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Marktonderzoeker GfK heeft dat bekend gemaakt naar aanleiding van een in oprdacht van Thuiswinkel.org uitgevoerd onderzoek.

Alles wordt duurder, dus we kopen minder

De daling heeft waarschijnlijk niets meer te maken met de zogenoemde ‘coronacorrectie’. In de coronajaren, toen fysieke winkels vaak langere tijd gedwongen gesloten moesten blijven, shopten we veel meer online. Na het verdwijnen van de coronamaatregelen gingen veel mensen voor bepaalde aankopen weer fysiek naar een winkel, waardoor het online shopgedrag daalde.

De huidige daling lijkt met name het gevolg van de stijgende prijzen van producten en de torenhoge inflatie waar we de afgelopen achttien maanden mee kampten, en die nog steeds veel hoger is dan wenselijk en gewoonlijk. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat we minder aankopen doen om geld te besparen. Dat heeft dus ook zijn weerslag op het online shoppen.

Hoewel we in de eerste helft van 2023 dus drie procent minder uitgaven aan online aankopen, daalde het aantal producten dat online gekocht werd met ‘slechts’ 1 procent. Ook dat is natuurlijk een gevolg van de inflatie en stijgende prijzen. We gaan steeds vaker op zoek naar goedkopere producten. De daling was het sterkst bij de online verkoop van kleding. Die verkopen daalden in dit eerste half jaar met 12 procent.