We dronken met AI gemaakte energydrink

AI wordt door veel mensen gebruikt om hun werk efficiënter te doen, maar sommige merken in de voedingsmiddelenindustrie laten er hun heel werk door doen. We zien steeds vaker dat AI wordt toegepast om een nieuwe smaak te bedenken. Lays schijnt ermee te experimenteren voor hun chips (AI-chips, dat klinkt dan wel weer grappig), Coca Cola heeft een keer een AI-variant uitgebracht en wij hebben nu voor ons: AI-energydrink.

Voedingsmiddelen met AI

In ons achterhoofd houdende dat Google’s AI recent nog zei dat je lijm op een pizza moest doen, ruiken we eerst maar aan het blikje Hell dat voor ons staat. Het ruikt zoet en zurig, maar dat zijn we op zich van dit merk gewend. Kunnen we eruithalen wat nu precies de smaak is? Nog niet. Een slokje helpt ons niet veel verder. Het valt op dat het minder zuur is dan normale energydrink van het merk, maar is het aardbei, is het iets compleet anders? Vies is het niet, maar echt lekker ook niet. Dit artikel gaat natuurlijk niet over dat blikje energydrink, maar over AI in de voedingsmiddelenindustrie.

Het grappige is dat voor AI-verzonnen smaken hetzelfde geldt als voor alles wat je met AI doet: je kunt er niet prat op gaan dat het met een goed idee komt, je moet het altijd eerst testen. Toen Coca-Cola zijn Y3000 Zero Sugar in de winkels legde, deed het dat echt niet als het een heel vieze smaak had. Er zit dus altijd nog de menselijke check op en dat is fijn.

ChatGPT verzint smaken

We besloten eens te kijken hoe het bij een Coca-Cola moet zijn gegaan. We vragen ChatGPT om 5 dipsauzen te bedenken voor bij de borrel. Eerst komt hij met veilige dingen zoals zongedroogde tomaat en basilicum, of miso-honing mosterd. Nee: dat is niet wat we willen. ‘Ik wil dingen die nog niet bestaan’. ChatGPT draait er zijn robotische hand niet voor om: Geroosterde bloemkool-kokos dip met vadouvan. Dat klinkt goed: een dip met een Indiaas tintje. De volgende wordt al uitdagender: koffie-karamel balsamico dip: misschien lekker bij een Esma, maar anders?

Het is best leuk om te kijken waar AI allemaal mee op de proppen komt. Sommige dingen kunnen echt niet door de beugel, maar andere dingen lijken een goed idee te zijn. We zijn dan ook benieuwd wat er nog meer borrelt bij andere voedselleveranciers. Het is zeker voor de nieuwsgierigen onder ons leuk om te proberen: als je altijd maar die naturel-chips eet en ook alle paprikasoorten wel hebt uitgespeeld, dan is zo’n AI-chipje (aardappelchipje dus) een interessante poging om te wagen.

We hebben nog niet gemerkt dat AI echt het verschil maakt in de wereld van smaak, maar kunnen we het dat echt aanrekenen? Het heeft immers geen smaakpapillen… Gelukkig hebben we dus altijd mensen om te zorgen dat AI in goede banen wordt geleid, en daar is de voedingsmiddelenindustrie waarschijnlijk het beste voorbeeld van: altijd even checken wat ChatGPT allemaal voor je maakt. Dat scheelt weer een blokje kaas in de koffiedip.