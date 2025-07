Wat kunnen marketeers leren van casino’s over klantenbinding?

Online casino’s moeten steeds meer uit de kast houden om klanten te binden of klanten te trekken. Dagelijks zijn online marketeers hier volop mee bezig. Voor buitenlandse casino’s hebben flink wat ervaring opgedaan als het aankomt op klantenbinding. Maar wat kunnen marketeers bij andere bedrijven leren over klantenbinding bij online casino’s? Deze industrie loopt altijd voorop, dus is extra interessant om naar te kijken. Er zijn een aantal punten waarop vooral buitenlandse casino’s beter scoren, dan een gemiddeld bedrijf in Nederland. Wij laten een paar voorbeelden zien, bijvoorbeeld van het beste online casino buitenland die uitstekend scoort op het gebied van klantenbinding.

Een persoonlijke interface met passende producten bij online casino’s

Als je een bedrijf bezoekt of een website dan moet je jezelf hier thuis voelen. Als een klant zich thuis voelt op een bepaalde locatie, dan keert hij of zij terug. Steeds vaker werken online casino’s met AI om de website persoonlijk te maken. Zo wordt het speelgedrag van spelers continu in de gaten gehouden. Er wordt gekeken welke spellen ze leuk vinden om te spelen. Dit zijn precies de spellen die ze te zien krijgen, zodra ze de website bezoeken. Marketeers maken hiervoor gebruik van data en dit zien we op geen enkele andere manier terug bij andere websites.

Persoonlijke bonussen afgesteld op de behoeftes van spelers

Er is op dit moment maar één bedrijf die dit zo goed aanpakt als een online casino en dat is Ahold. De data van de bonuspas wordt gebruikt om persoonlijke aanbiedingen te geven. Hij bestaat al sinds 1998 maar word steeds meer ingezet voor specifieke aanbiedingen. Bezoekers van de supermarkt krijgen echt een aanbieding van een product die ze recent gekocht hebben en mogelijk weer nodig hebben. Dit idee is afgekeken bij online casino’s. Online casino’s monitoren continu hun spelers en als ze even dreigen weg te gaan of niet meer actief te zijn in het casino, dan ontvangen ze een persoonlijke bonus. Deze is altijd afgesteld op het speelgedrag van de speler. Hierdoor komen spelers met plezier terug en worden ze overgehaald om toch weer een keer te komen storten.

VIP-programma’s met levels zorgen voor klantenbinding bij verschillende casino’s

Nog een manier van klantenbinding die we regelmatig bij online casino’s terugzien is het VIP programma. Een speler die een account aanmaakt is soms al direct VIP en begint in level 1. Door elke keer echt geld in te zetten verzamelen ze experience punten. Spelers kunnen letterlijk een balkje zien oplopen als ze gaan gokken in het casino. Elke keer als ze een level omhoog gaan en het balkje vol is ontvangen ze een casino bonus. Ze maken hierin elke keer opnieuw een stapje. Er zijn zelfs casino’s waarbij spelers bij het hoogste level zelfs een auto cadeau krijgen. Een serieus VIP programma zoals die bij online casino’s zorgt absoluut voor klantenbinding. Spelers willen graag het hoogste level bereiken en hiervoor blijven ze bij één casino gokken.

Cashback acties houden spelers ook bij het casino

Nog een reden waarom spelers graag bij één casino blijven spelen is de cashback bonus. Dit soort bonussen zorgt ervoor dat spelers beloond worden of een nieuwe kans krijgen. Cashback zien we buiten het casino vrijwel nooit bij winkels of bedrijven. Terwijl klanten die regelmatig terugkeren best beloond kunnen worden met een klein percentage geld terug van hun aankopen. Zo’n cashback actie kan ervoor zorgen dat spelers bewust naar een bepaalde plek terug gaan om te shoppen. Ze weten dat ze dan een stukje van hun geld terugkrijgen en dit kan de doorslag geven. Online marketeers zouden echt nog wat van dit systeem kunnen leren voor hun eigen winkel.