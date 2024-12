Waarom sommige namen zorgen dat ChatGPT crasht

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, reageert niet op vragen over de namen, maar het heeft waarschijnlijk te maken met dezelfde veiligheidsmaatregelen als die gelden bij mensen die ChatGPT vragen om een bepaalde tekst voor altijd te blijven herhalen. De namen komen ook niet uit de lucht vallen: Jonathan Zittrain is een professor op Harvard die gespecialiseerd is in Internet Governance. De andere namen zijn ook vrijwel allemaal mensen die kritisch zijn op ChatGPT of hier in ieder geval met hun werk veelvuldig mee te maken hebben.

Hardcoded

Het bijzondere is dat deze namen dus ‘hardcoded’ zijn: ze staan hard in ChatGPT ingeprogrammeerd als een soort no-go areas. Als je dus heel specifiek iets op ChatGPT zou vragen over dit artikel nu, dan zou ChatGPT dat ook niet aankunnen. Nu is dat voor iemand met een vrij bijzondere naam als Jonathan Zittrain niet zo spannend zijn, maar een andere naam zoals David Mayer komt aanzienlijk vaker voor.

Het is jammer dat OpenAI er zelf niet wat meer inzichten over geeft, maar tegelijkertijd is het interessant om de namen te blijven bestuderen: er zijn er nu een stuk of 6 bekend, maar het zijn er ongetwijfeld veel meer die voor een soort TIA zorgen bij ChatGPT. Heeft AI blijkbaar toch wel iets te vrezen.