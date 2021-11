​Vive la workation! - Airbnb ziet stijging in duur van verblijf

'Thuis'-werken

Zo valt het ook op dat mensen vaker een keuken in hun verblijf willen en hun huisdieren willen meenemen. Helemaal nu de coronagevallen weer oplopen, lijkt het erop dat ‘thuis’-werken nog wel even de norm blijft. Werken op afstand hoeft natuurlijk niet thuis, want dat kun je ook prima in een appartement met zeezicht aan de kust doen, of naast de prachtige Veluwe. Niet alleen willen we vaak langer blijven, we geven er ook meer geld aan uit.

Dat laatste zal ongetwijfeld ook te maken hebben met de enorme verschillen in vraag en aanbod. Juist als iedereen in eigen land moet blijven, dan willen mensen toch even weg en gaan ze allemaal massaal op zoek naar dat leuke appartement of luxe kamer met jacuzzi. Hoe gewilder een locatie is, hoe meer geneigd de verhuurder is om daar meer voor te vragen. We zien echter zodanig de muren op ons afkomen, dat we blijkbaar eerder overstag gaan en toch tot een boeking overgaan.