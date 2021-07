Airbnb komt met optie om bewezen wifi-snelheid aan te geven

In eerste instantie is deze mogelijkheid alleen beschikbaar binnen de Verenigde Staten, maar de komende weken wordt het uitgerold naar de rest van de wereld. We hopen dat het snel komt, want dan kunnen we met zekerheid een Airbnb boeken op een unieke locatie. Bovendien is het sinds kort een beursgenoteerd bedrijf , dus het heeft innovatie nodig om de investeerders tevreden te houden. Dit is wat ons betreft een zeer welkome innovatie.

Airbnb schrijft : “Hoewel verhuurders al enige tijd handmatig wifi-snelheden aan hun advertentiepagina's kunnen toevoegen, bieden we nu een eenvoudige en efficiënte in-app-oplossing waarmee ze de wifi-snelheid in hun advertentie kunnen meten met behulp van de Airbnb-app. Verhuurders kunnen de verbindingssnelheid van hun advertentie rechtstreeks in de Airbnb-app testen en hun wifi-snelheidsinformatie eenvoudig op hun advertentiepagina plaatsen, waardoor hun advertenties aantrekkelijker worden voor gasten die op zoek zijn naar verbonden verblijven.”

“We bieden gratis wifi aan in de kamers”, het klinkt allemaal mooi, maar puntje bij paaltje moet je toch vaak je eigen hotspot maken om je data in te zetten. Daar komt als het gaat om Airbnb verandering in, want je kunt als gastheer of -vrouw nu testen hoe snel je wifi is.



Stijging in werktrips

Vaak is wifi binnen hotels enorm langzaam, omdat er te weinig in wordt geïnvesteerd en er veel mensen op één plek gebruikmaken van dezelfde lijn. Je zou denken dat we minder reizen door corona en dat dat minder belangrijk wordt, maar Airbnb ziet juist een stijging in werktripjes. Daarmee worden reisjes bedoeld die mensen maken, terwijl ze overdag nog doorwerken: de workation.

Nu is het op vakantie voor het opzoeken van de route naar dat bejubelde restaurantje geen enorme ramp als de wifi niet optimaal is, maar als je aan de slag moet voor de baas, ligt dat anders. Airbnb heeft daarom een mogelijkheid toegevoegd waarmee gastheren en gastvrouwen kunnen testen hoe snel hun wifi is. Aangeven hoe snel wifi is kon al, maar nu kan het ook daadwerkelijk worden getest zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Op die manier kun je zorgen dat je niet ‘vast’ komt te zitten op een adres waarmee je mogelijk in de problemen komt met je manager, omdat je ineens een stuk langzamer werkt.