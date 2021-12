Urenlang geen Amazon Prime en Music door storing AWS

Gisteren, tegen het eind van de middag, werd Amazon’s cloud platform, AWS, getroffen door een grote storing. Daardoor lagen Amazon diensten zoals Prime Video , Alexa en Music eruit en waren veel websites, waaronder ook haar eigen webshop niet of nauwelijks bereikbaar. Daarnaast hadden ook andere diensten die hun servers (deels) bij AWS ondergebracht hebben, zoals Spotify, Netflix, diverse gaming platforms en de connected deurbellen van Ring, problemen.

Netwerkstoring aan de Amerikaanse oostkust

Amazon kon vrij snel na het ontstaan van de storing al melden dat het probleem zich voordeed in netwerkapparatuur van haar hub, US-EAST-1 in North Virginia, aan de Amerikaanse oostkust. “"We are experiencing API and console issues in the US-EAST-1 Region. We have identified root cause and we are actively working towards recovery. This issue is affecting the global console landing page, which is also hosted in US-EAST-1”, aldus Amazon op haar storingspagina.

De storing had ook directe gevolgen voor de logistieke operatie van de webshop van Amazon. Urenlang konden in de distributiecentra geen producten verwerkt worden. Dat leidde in de omgeving van een van die centra tot een file van vrachtwagens.