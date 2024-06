Thuiswerkers, pas op als je af en toe doet alsof je werkt

Sinds het coronavirus toesloeg zijn we massaal gaan thuiswerken, al is het in veel bedrijven wel vrij normaal om een of twee dagen per week naar kantoor te gaan. Al dat thuiswerken, dat werkt wel eens wat sneaky gedrag in de hand. Even een wasje erin doen, geen probleem natuurlijk, maar er zijn mensen die het wat bonter maken met software die doet alsof je werkt. En die mensen hangen, nu bedrijven ontdekken dat sommige mensen ‘als de kat van huis is dansen de muizen op tafel’ wel heel serieus nemen.

Thuiswerken

Sommige mensen gedijen heel goed bij thuiswerken: zij kunnen zich zonder al die priepraat van collega’s juist beter concentreren dan ooit en genieten ervan om op hun gemakje met een lekker bakje thee van thuis met pyjama en al achter de computer te kruipen en de hele dag als een razende tekeer te gaan. Maar er zijn ook mensen die toch wat meer supervisie nodig hebben tijdens het werk, omdat ze die vrijheid van het thuiswerken iets te veel nemen.

Wanneer ik druk aan het thuiswerken ben en mijn vrouw spontaan voorstelt een middagje vrij te nemen van haar werk. pic.twitter.com/7HA8HMga37 — ˗ˏˋ ᗰanders ˎˊ˗ (@Mac_Manders) November 25, 2023

Bij het Amerikaanse bedrijf Wells Fargo werd ontdekt dat er meer dan twaalf medewerkers gebruikmaken van mouse-mover-software. Dit is software die af en toe je muis beweegt, zodat het lijkt alsof je aan het werk bent. Er zijn namelijk banen waarbij er software aanstaat die checkt of je wel werkt, en dat doet het door te checken of de muis al dan niet beweegt. Bij Wells Fargo waren er dus meerdere mensen die gecheckt werden, maar die muis-bewegende software gebruikten om te faken dat ze aan het werk waren, schrijft Bloomberg.

Werklust?

Het heeft in ieder geval voor discussie gezorgd, want je kunt je afvragen wat mensen bezielt om werk te faken. Heb je het niet naar je zin op je werk? Haal je er geen voldoening uit? Dan is het toch zonde van je tijd dat je je met dit soort neppigheid bezighoudt, en kun je toch beter iets vinden waar je wel elke dag plezier in hebt en gemotiveerd voor bent? Aan de andere kant is het niet altijd zo makkelijk. Zeker in Amerika, waar je veel minder vrije dagen hebt, en ook misschien minder makkelijk vrij krijgt om bijvoorbeeld met je kat naar de dierenarts te gaan, of met je moeder naar het ziekenhuis, kan het natuurlijk voorkomen dat mensen dit soort foefjes gebruiken. Het zal bij elk geval persoonlijk zijn, maar in ieder geval is het uiteindelijk droevig dat dit nodig is. Al hebben ook wij natuurlijk echt wel eens meer zin om lekker met een biertje naar een voetbalwedstrijd te kijken, wanneer Oranje overdag op een werkdag speelt, dan op een kantoor te zitten werken, en dat heeft dan weer niks met werkgeluk te maken.

En als ik dan zó'n #aanval van #werklust krijg, ga ik stil in een hoekje zitten en wacht tot de aanval over is …;-) — Moppersmurf (@John_Multiplex) April 3, 2020

Er is overigens ook discussie over het gebruiken van software om mensen hun productiviteit bij te houden. Mag een werkgever wel checken hoe het met de muisbewegingen zit? Het antwoord op die vraag zal per land verschillen, en misschien zelfs per geval, net zoals wanneer iemand al dan niet wordt afgeluisterd. In ieder geval is het goed om te beseffen dat mocht je zo’n muisbeweger gebruiken, er altijd een risico is dat de kat je toch een keer inhaalt…