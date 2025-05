Te laat je Klarna betaald? Je krijgt het misschien terug

Geld terug bij betaal later

Dat kan veel invloed hebben op betalingen die zijn gedaan in het verleden, want die zijn dus niet wetsgeldig. Dat kan betekenen dat je geld kunt terugvragen als je weleens te laat was met je Klarna-betaling. Maar er is meer, want in principe ga je een lening aan en daar hoort de waarschuwing bij dat geld lenen geld kost. Het is echter de vraag of dat helemaal klopt, want in principe betaal je bij Klarna niet altijd geld als je er leent. Zolang je op tijd betaald niet. Toch vindt de rechter dat dit er wel bij moet staan. Ook moet er worden gecheckt of iemand wel genoeg verdient om op tijd te kunnen aflossen en dat doet Klarna ook niet.

Maar hoe zit het dan precies, want is het echt een lening als het een tijdelijk krediet is waar je in principe niet meer geld voor betaalt? De rechter vindt van wel, zolang de incassokosten deel uitmaken van het verdienmodel van Klarna. Tegelijkertijd is hier mogelijk het laatste woord nog niet over gezegd, want Klarna heeft meerdere rechtzaken lopen. Er wordt nu dus niet meteen een site opgetuigd waar je geld aan Klarna kunt terugvragen, zo verwachten we. Het is de uitspraak van een rechtbank die in principe een op een is. Tegelijkertijd kijken rechters vaak naar welke uitspraken er eerder zijn geweest, dus of dat inderdaad ook hier opgaat is afwachten.

Tegelijkertijd heeft de Nederlandse overheid hier ook een handje in. Dat moet zorgen dat de Nederlandse wetgeving voor betaal later-diensten overeenkomt met die van Europa. De verwachting is echter dat dit pas end volgend jaar voor elkaar is. Tot die tijd is het zoeken, krijgen we meer rechtszaken en zullen we tegelijkertijd zien dat meer mensen, vooral jongeren, zich met dit soort diensten de schulden inwerken. Klarna is het overigens niet eens met de uitspraak van de rechter. Het geeft aan dat Klarna er belang bij heeft dat mensen op tijd betalen, zodat het geld weer kan worden geleend aan een andere klant. Ook zegt het dat het ondanks het uitblijven van een check van kredietwaardigheid er zeker wel mogelijkheden zijn om te kijken of een consument op tijd zal betalen, namelijk omdat het systeem steeds slimmer zou worden. Ook stelt het dat er helemaal niet vaak extra kosten worden gerekend: dit zou in 2024 maar bij 3 procent van de leningen zijn gebeurd.

Of je dus nu al geld kunt terugvragen omdat je ooit extra kosten moest betalen, dat is niet helemaal duidelijk. Je kunt het allicht proberen, want Klarna zat hier dus wel degelijk fout: de rechter heeft gesproken.