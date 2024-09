Dit is het verschil tussen Riverty en Klarna

Achteraf betalen

Achteraf betalen is een populaire keuze bij webshops. Soms is het omdat je iets nodig hebt maar even geen geld tot je beschikking hebt. Soms is het ultieme luiheid en heb je gewoon geen zin om je creditcard of mobiele telefoon te pakken. Wat de reden ook is: pas op dat je achteraf betalingen niet te veel opstapelen, want voor je het weet loopt je achter en verdienen deze diensten goudgeld aan jouw shopverslaving of lakse houding. Zou zonde zijn.

Door mensen die verstand hebben van financiën worden dit soort diensten vaak als de duivel gezien, omdat ze in de hand werken dat mensen geld uitgeven dat ze eigenlijk niet hebben. Dat klopt natuurlijk, maar dat is lang niet altijd de reden om achteraf betalen te kiezen. Maar wat je reden ook is: deze achteraf betaaldiensten verwerken dagelijks duizenden transacties, dus je bent niet de enige.