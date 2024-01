​Klarna komt met abonnement op…. betalen?

We praten er misschien niet dagelijks over, we gebruiken het met zijn allen wel op zeer regelmatige basis. Soms omdat je iets wil kopen waar je eigenlijk even geen budget voor vrij hebt, soms omdat een andere betaalmanier bijvoorbeeld technisch niet werkt. Klarna is een veelgebruikte manier om online aankopen te betalen. En binnenkort kun je daar waarschijnlijk een abonnement op afsluiten.

Klarna We zien het steeds vaker bij webwinkels, dat je een abonnement kunt nemen. Nu is dat niet voor het betalen, maar bijvoorbeeld voor de mogelijkheid om je retouren gratis te laten ophalen, of gratis verzendkosten te hebben. Klarna biedt alleen een betaaldienst, maar het komt ook met zijn eigen abonnementsvorm. Voor Europa is het nog niet aangekondigd, maar wel voor de Verenigde Staten. Het kost daar 7,99 dollar per maand (7,34 euro). Maar, wat krijg je daar dan voor? Betalen met Klarna kost doorgaans geen extra geld, en als dat wel zo is, dan is het vaak iets dat de webwinkel zelf betaalt. Echter is dat in de Verenigde Staten anders. Daar kunnen winkels die geen contract hebben met Klarna, toch Klarna aanbieden, maar dan kost het de klant 2 euro extra. Die 2 dollar, daar gaat het hier om: dat kun je als het ware afbetalen door als klant een abonnement te nemen op de betaal-laterdienst.

Betalen om te kunnen betalen Je moet wel vrij veel online shoppen wil je dat abonnement nemen: ongeveer vier keer per maand, maar dan dus ook nog bij winkels die niet zelf een contract hebben met Klarna. De kans bestaat natuurlijk dat als mensen toch dat abonnement wel nemen, bedrijven die wel een contract met Klarna hebben, denken: mooi, daar stoppen we mee, want klanten betalen het wel. Tegelijkertijd is het een vrij hoge drempel, 2 dollar zal ook klanten kunnen afschrikken, net als dat mensen ook snel afgeschrokken zijn van verzendkosten. Klarna heeft wat extra geldstromen wel nodig. Het schijnt mogelijk met een eigen IPO te komen, naast dit abonnement, dat moet helpen om het bedrijf te laten groeien. Het is namelijk in een heel korte tijd van 46 miljard dollar naar 8 miljard dollar gegaan in waarde en dat is -hoe groot het getal ook- een diepe daling. En dan wil het ook nog AI het werk laten doen, wat ongetwijfeld ook een besparing is. Hoewel het misschien vreemd is dat het met een betaaldienst komt voor zijn betaaldienst, is het in ieder geval een wat vriendelijkere manier van geld verdienen dan Klarna normaal doet. Klarna leeft namelijk vooral door mensen die niet op tijd betalen.

Teren op mensen zonder budget Het idee is natuurlijk dat je Klarna gebruikt wanneer je even geen budget hebt. Schat je het verkeerd in en heb je uiteindelijk nog steeds geen budget wanneer je eenmaal wel moet betalen, dan is Klarna bij, omdat dat weer een fee kan rekenen als je je betaling niet nakomt. Dat verandert overigens niet wanneer je dat abonnement hebt. Vooral jonge mensen blijken te worstelen met dit soort betaalproblemen, wat logisch is: die zijn over het algemeen sowieso minder goed in het inschatten van risico’s omdat ze hier minder ervaren mee zijn.