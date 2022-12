Achteraf betalen: een goed idee of niet?

iDEAL, creditcard, PayPal… veel betaalmogelijkheden die we gewend zijn binnenlands en internationaal te gebruiken voor online betalingen gaan uit van directe betaling bij het doen van een aankoop. Maar dat is een concept dat flink concurrentie begint te krijgen van het concept van achteraf betalen, waarbij de klant pas (een tijd na) ontvangst de betaling hoeft te voldoen. Is dat nu een goed idee of niet, dat achteraf betalen?

Voor jou als klant

Voor de klant is achteraf betalen best een uitkomst. Zeker in deze tijd waarin we steeds meer online kopen en steeds minder naar fysieke winkels gaan waar we producten kunnen bekijken, aanraken en eventueel uitproberen is het fijn als je niet alles dat je wilt uitproberen hoeft voor te schieten. Zeker als je bijvoorbeeld meerdere producten besteld om er één te kiezen. Het moeten wachten tot je je geld terugkrijgt en soms daar zelfs extra aan te moeten trekken om het gedaan te krijgen is niet zo prettig. Maar er zit natuurlijk ook wel een keerzijde aan dat achteraf betalen, en dat is de drempel laag is om dingen te kopen omdat er niet meteen het geld voor paraat hoeft te hebben. Dat is een valkuil om voorzichtig mee te zijn, want je kunt jezelf ook de financiële problemen in kopen. Gebruik het dus vooral als je niet zeker weet of je iets wilt houden, en niet als je wel iets wilt maar er eigenlijk geen geld voor hebt.

Voor de ondernemer

Voor ondernemers voelt achteraf betalen waarschijnlijk een beetje als een noodzakelijk kwaad. Zij zijn verplicht om tenminste één betaalmogelijkheid aan te bieden waarbij de klant minimaal de helft van het aankoopbedrag achteraf kan betalen. Het liefst heb je als ondernemer natuurlijk gewoon je geld voordat je een product verstuurt of dienst levert. Gelukkig werkt het zo met betaaldiensten voor achteraf betalen als AfterPay, Klarna en Buckaroo dat de ondernemer een betalingsgarantie krijgt. Het risico en de incasso verschuift daardoor naar de betaaldienst. Die brengt daar wel relatief hoge transactiekosten voor in rekening, maar die kan een ondernemer natuurlijk ook weer doorberekenen aan de klant