​Gorillas, Getir, Flink, Zapp: strijd om vergeetachtige stedeling

Steden worden steeds vaker een soort lege ruimtes waar niemand is, behalve de fietsbezorgers. Soms brengen ze een warme maaltijd naar een klant, soms alleen een doos eieren. Met Thuisbezorgd , Uber Eats, Deliveroo, Gorillas, Getir, Flink en Zapp is het fietsverkeer in steden aanzienlijk gevaarlijker geworden. Hoe zit het eigenlijk met die boodschappenbezorgdiensten die nu zo in opkomst zijn?

Het is typisch iets dat je ziet in grote steden: immers moeten de fietsbezorgers wel de mogelijkheid hebben om snel bij je huis te zijn. In steden hebben deze diensten dan ook verschillende hublocaties vanuit waar ze opereren. Zelfs als je in een relatief kleine stad woont, dan zijn er toch plekken die verder fietsen zijn dan tien minuten en dan is er dus een extra hub nodig om klanten toch nog van artikelen te kunnen voorzien.

Je staat te koken en net als je de laatste stap wil zetten, namelijk het bakken van je (vega) schnitzel, ontdek je dat je helemaal geen boter in huis hebt om dat te doen. Terwijl de andere pannen aan het koken zijn, ga je niet de deur uit naar de supermarkt. Wat nu? Hier komen Gorillas, Getir, Flink en Zapp om de hoek (niet allemaal tegelijk). Deze diensten/apps zijn speciaal gemaakt om te zorgen dat jij de deur niet uit hoeft maar toch binnen een kwartiertje in huis hebt wat je mist. Handig bij missende ingrediënten en spontane borrels.

Ze vallen vaak niet op, omdat er niet veel reclame wordt gemaakt, maar je herkent aan de hoeveelheid fietsen al gauw wat er gebeurt. Ze worden zelfs dark stores genoemd, wat wel duidelijk maakt dat het niet de bedoeling is dat je daar als klant zelf even gaat shoppen. Logisch ook, want dat druist in tegen alles waar deze diensten voor staan. Daarom vind je ze dus ook niet snel in minder stedelijk gebied: op het platteland is zoiets niet rendabel te maken.

Grote steden

Op dit moment zien we de diensten vooral in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Den Haag, dus echt de grote steden. De diensten worden ook wel flitsbezorgdiensten genoemd, omdat het niet de bedoeling is dat er eerst een half uur voor je geshopt wordt en je vervolgens twee tassen vol boodschappen krijgt. Dit gaat echt om een paar artikelen en that’s it. Het succes van deze diensten zit hem niet zozeer in de vergeetachtigheid van mensen: het zit hem in de prijs en het gemak.

Het is wel een tak van sport waarbij er nog meer druk wordt gelegd op de bedrijven en de bezorgers. Er worden grote beloften gedaan en daardoor ook pittige eisen gesteld. Als je er veertig minuten op moet wachten in plaats van 10, sja, dan had je zelf het vuur even uit kunnen doen en naar de supermarkt kunnen fietsen. Had je meteen meer boodschappen kunnen halen. Het legt veel druk op de bedrijven, maar ook op de bezorgers. Een hogere werkgelegenheid is natuurlijk heel positief, maar je moet als fietser wel pijlsnel door de drukke stad manoeuvreren om je beoordeling goed te houden.