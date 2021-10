​Reviewsites en bezorgapps: er ligt veel druk op restaurants

De druk op restaurants was al groot en is nu alleen maar groter geworden. Natuurlijk is het niet alleen maar negatief: dankzij bezorgapps hebben sommige restaurants de pandemie overleeft, en hebben andere restaurants de mogelijkheid om een heel ander publiek aan te boren. Hetzelfde geldt voor de recensies: als je het wel goed doet, dan blijven de klanten ook maar komen.

Flinke commissies

Als consument mogen we ons daar best wat vaker bewust van zijn. Als je in een restaurant zit en de gerechten komen niet direct, of je moet wat langer op de rekening wachten, waarom dan meteen klagen? Hetzelfde geldt voor bezorgen. Natuurlijk is dat relatief duur en verwachten mensen daarom meer, maar besef ook dat UberEats en Thuisbezorgd erg veel commissie vragen. Thuisbezorgd wil 13 procent per bestelling plus 0,19 euro administratiekosten. Bij UberEats ligt dit op 13 procent commissie zonder bezorging en 30 procent inclusief bezorging. 30 procent, dat is een flink bedrag.

Natuurlijk krijgen restaurants daar ook wel iets voor terug, want ze krijgen naamsbekendheid door de app en Thuisbezorgd verzorgt uiteraard ook tot op zekere hoogte de klantenservice. Als een betaling niet goed gaat, dan hoef je niet het restaurant te bellen, maar Thuisbezorgd. Dat scheelt het restaurant weer een telefoontje en uitzoekwerk. Het is dus niet alleen maar moeilijk, maar niet iedereen die wel eens een shoarmaatje bestelt via Thuisbezorgd of UberEats weet dat een restaurant wel wat kwijt is om zulke diensten te kunnen gebruiken.