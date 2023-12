Klarna neemt geen mensen meer aan: AI kan het werk doen

As #Klarna pauses hiring, anticipating increased AI reliance, let's explore AI replacing human roles... We asked ChatGPT to give us a hypothetical situation where AI replaced human-operated roles, and these were the key points: Short-term Impact: Efficiency Gains, Cost Savings,… pic.twitter.com/j320pAesZd

Het nieuws boezemt waarschijnlijk meer angst voor kunstmatige intelligentie in bij mensen die al denken dat AI alle banen gaat overnemen. Echter is het niet zo dat Klarna alleen maar bots in dienst heeft. Het heeft ongeveer 5000 werknemers en die worden niet ontslagen nu er AI in het spel is. Wel worden er even geen nieuwe mensen aangenomen. Even niet: het is een freeze, geen volledige stop.

"We’re not currently hiring at all, apart from engineers", says Klarna CEO Sebastian Siemiatkowski. Klarna freezes hiring as chief bets AI can do the job instead https://t.co/4T1P9U44hR #AI #HR Recruitment

Minder personeel, meer AI

Waar dat eerder dit jaar in mei nog 10 procent van het personeelsbestand was door de slechte economische omstandigheden, steekt Siemiatkowski nu echter totaal niet onder stoelen of banken wat de reden is voor de vacaturestop: AI. In The Telegraph stelt hij dat de verwachting is er is dat AI veel taken kan doen die eerder door mensen werden uitgevoerd. AI is efficiënt: niet foutloos, maar wel heel snel.

Nu wil je uiteraard bij een betaling dat het foutloos gaat, dus waarschijnlijk kiest Klarna voor AI op plekken waar dat iets minder impact heeft, tenzij het heel zeker weet dat de AI geen fouten maakt. Siemiatkowski stelt: “Dingen die mensen heel veel tijd kostten in het verleden, kunnen veel sneller worden gedaan, en we hebben minder mensen nodig om hetzelfde te doen. Het juiste voor ons is om nu te zeggen: even geen nieuwe mensen aannemen, maar kijken hoe dit gaat lopen.”