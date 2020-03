Alipay neemt minderheidsbelang in Klarna

Ant Financial Group, eigenaar van het Chinese betalingsplatform Alipay, heeft aangekondigd een minderheidsbelang te nemen in het Zweedse betalingsplatform Klarna. Klarna heeft een sterke positie in Europa en biedt shoppers de mogelijkheid om hun aankopen later te betalen middels rentevrije termijnen.

De twee partijen hebben de voorwaarden van de deal nog niet bekendgemaakt, maar Reuters meldde dat het om een 1% aandeel gaat, waaronder nieuw uitgegeven aandelen.

Minder dan 1%



Een woordvoerder van Klarna meldde dat de exacte waarde van de investering niet bekend zal worden gemaakt, maar bevestigde wel dat het belang inderdaad minder dan 1% bedraagt.

Klarna en Alipay werken al samen via Alibaba's e-commerce marktplaats, AliExpress, die Klarna's "betaal later" optie in meerdere markten aanbiedt.

Beide partijen hopen op een bepaalde kruisbestuiving tussen oost en west. Zo krijgt China’s nieuwe middenklasse middels de samenwerking makkelijker toegang tot Klarna’s netwerk van Europese retailers. Betalen voor Europese goederen gaat dan via het vertrouwde Alipay.

Sebastian Siemiątkowski, CEO van Klarna, zei in een verklaring dat aan de basis van de samenwerking een gedeelde ambitie ligt om een superieure winkelervaringen te creëren, waar de shopper zich ook bevindt in de wereld.

Retailers en e-commerceplatforms



Klarna’s technologie wordt op dit moment gebruikt door meer dan 200.000 retailers en e-commerceplatforms, waaronder AliExpress, H&M, ASOS, Expedia Group, IKEA, Farfetch, Adidas, Spotify, Samsung en Nike.

Vorig jaar werden er 75.000 nieuwe partners toegevoegd aan Klarna, een platform dat naar eigen zeggen 85 miljoen shoppers bedient.

Ant Financial heeft ondertussen gewerkt aan buitenlandse expansie door agressief te acquireren in landen waar het transactievolume niet organisch kan worden opgebouwd. Zo nam het in 2015 een belang in Paytm, een belangrijk mobiel betalingsplatform in India.

[Fotocredits © itchaznong - Adobe Stock]