​Steeds meer mensen checken openingstijden

Steeds meer consumenten checken voordat ze naar een winkel vertrekken eerst de openingstijden. De openingstijden kunnen als gevolg van het coronavirus vaker afwijken, waardoor consumenten vaker genoodzaakt zijn om van tevoren te checken of de winkel wel open is. Daarnaast werken we met zijn allen steeds meer thuis, waardoor we meer tijd hebben om tijdens reguliere openingstijden te winkelen. Gevolg daarvan is dat niet alleen de openingstijden, maar ook steeds vaker de drukte tussen bepaalde uren van tevoren worden opgevraagd.



Openingstijden steeds belangrijker

De openingstijden veranderen in onzekere tijden als een wereldwijde pandemie rondom het coronavirus regelmatig. Daarom controleren we met zijn allen steeds vaker van tevoren de openingstijden. Zo komt het geregeld voor dat bijvoorbeeld de horeca weer andere openingstijden hanteert. Dat komt vooral doordat de maatregelen soms versoepeld en daarna weer teruggedraaid worden. Zo moeten café's nu weer rond middernacht sluiten, terwijl zij eerder zelf mochten bepalen tot hoe laat zij gasten bestellingen serveerden. De openingstijden veranderen regelmatig, zo merken consumenten. Om deze reden controleren zij van tevoren of een winkel of andere uitgaansgelegenheid wel open is en tot hoe lang.

Daarnaast werken we ook ook steeds meer thuis. Thuiswerken wordt steeds meer de norm, ook na het coronavirus. Om deze reden hebben consumenten meer tijd om ook tijdens reguliere openingstijden langs de winkel te gaan of inkopen te doen. Zo gebeurt het vaker dat consumenten ook tijdens de werktijden in de winkel te vinden zijn. Daarom is het belangrijk om van tevoren ook te controleren hoe druk het in de winkel of het winkelcentrum is.

Drukte checken om anderhalf meter afstand

Het advies is al anderhalf jaar duidelijk als basisregel: houd anderhalve meter afstand en vermijd drukte. Om deze reden is het niet alleen belangrijk om de openingstijden van tevoren te checken, maar ook te kijken hoe druk het is in een bepaalde winkel of gelegenheid. Op die manier kun je goed van tevoren beslissen wanneer het beste moment is om naar de winkel te gaan.

Met de opleving van het coronavirus proberen mensen zich steeds meer aan de maatregelen te houden. De winkels zijn in tegenstelling tot in de lockdown wel open en dit vergt enige organisatie. Zo hebben gelegenheden vaker te maken met een maximum aantal bezoekers. Dit wordt bijgehouden door winkelmandjes te tellen of een beperkt aantal winkelwagentjes beschikbaar te stellen. Voor consumenten is een winkelmandje of winkelwagentje steeds vaker verplicht. Dat komt doordat het dan gemakkelijker is om anderhalve meter afstand te houden, maar ook zodat winkeliers meer informatie over de drukte krijgen.

Op deze manier is het mogelijk in kaart te brengen tussen welke tijden het druk is in de gelegenheid. Zo is het gemakkelijker om de drukte te vermijden en op tijden dat het rustig is langs te komen. We kunnen zo ook beter anderhalve meter afstand houden. Het van tevoren checken van de drukte is ook om een andere reden noodzakelijk. Als het te druk wordt, moeten ondernemers klanten weigeren door te vragen even te wachten of later terug te komen. Winkeliers zijn namelijk zelf verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid in hun pand. De bezoekersnorm ligt op 1 bezoeker per vijf vierkante meter, exclusief personeel.

Onzekerheid bij horeca

Met name bij de horeca wordt regelmatig gekeken wat de openingstijden voor bijvoorbeeld een eetcafé of kroeg zijn. De openingstijden zijn tijdens de pandemie steeds veranderd. Tijdens de lockdown werden dergelijke gelegenheden helemaal gesloten. Daarna gingen de terrassen weer open, maar kon er maar tot een beperkte tijd geserveerd worden. Zo moesten terrassen eerst om tien uur ‘s avonds sluiten. Dat werd daarna tot middernacht en daarna tot diep in de nacht. Door de doorbraak van de deltavariant zijn de openingstijden teruggedraaid tot middernacht en zijn nachtclubs en discotheken weer gesloten.

Door die grote onzekerheid is het een goed idee om regelmatig de openingstijden te controleren.

[Fotocredits - weyo © Adobe Stock]