Spotify Connect werkt niet meer goed op de iPhone

Spotify en Apple liggen altijd wel over iets overhoop, maar ditmaal is het voor de verandering niet de appwinkel van het techbedrijf uit Cupertino. De Zweden zeggen dat het niet expres is, maar dat het komt door een update van iOS. De update zou zorgen dat je het volume niet meer kunt regelen met de fysieke knoppen.

Volumeknoppen en Spotify Connect

Heel vervelend als dat straks niet meer kan, want soms is het prettig om met je hand in je zak even op de tast naar de volumeknoppen te gaan om iets harder of juist zachter te zetten. Ook handig als je met iemand staat te praten en je subtiel je muziek zachter wil zetten. Dat moet je straks toch echt doen door je telefoon in je handen te houden, te ontgrendelen en dan naar de virtuele volumeknoppen te gaan.

Op diverse fora wordt al melding gemaakt dat de fysieke volumeknoppen niet meer werken bij het gebruiken van Spotify Connect. Let op: dat is dus niet de normale Spotify, maar die gelinkt is aan een ander apparaat zoals een Sonos-luidspreker of een andere Bluetooth-speaker. Mocht je denken dat je even ‘off the hook’ bent omdat jij niet tegen het probleem aanloopt, dan hebben we slecht nieuws voor je. Spotify zegt dat het sinds 3 september bij iedereen het geval is.

Apple Music or Spotify? pic.twitter.com/9p2VM7vZ6J — Apple Hub (@theapplehub) June 13, 2023

Apple versus Spotify

Je bent straks dus overgeleverd aan de virtuele volumeknoppen en die vind je in de Spotify-app zelf. De reden dat Spotify het niet fikst, heeft volgens het bedrijf te maken met de eis van Apple dat de app moet werken met de HomePod van Apple: anders krijg je als appmaker geen toegang om de iPhone-volumeknoppen te gebruiken (via TheVerge). We kennen inmiddels de band tussen Spotify en Apple: dat heeft Spotify natuurlijk niet gedaan.

Er zit niet per se iemand fout in deze, het is simpelweg een onhandige opeenstapeling van dingen die spelen. Je kunt vinden dat Apple gelijk heeft door zijn HomePod meer naar voren te schuiven, maar je kunt ook stellen dat Spotify een punt heeft: waarom is dit immers ineens nodig? Voorheen werkte het prima, dus het heeft waarschijnlijk niet met veiligheid voor de gebruiker te maken.

Streaming service Spotify says iPhone users can no longer use the physical buttons to control volume when sending music over Spotify Connect to other hardware devices. By @WGallagher https://t.co/2CSClSDubK — AppleInsider (@appleinsider) August 30, 2024

HomePod

In ieder geval is het een meevaller dat het niet voor alles Spotify geldt: meestal ben je op een feestje of thuis als je via Spotify Connect luistert, dus dan zit je waarschijnlijk eerder met je telefoon in je handen dan als je bijvoorbeeld op straat loopt en een snelle volumeswitch nodig hebt. Tegelijkertijd lopen de problemen tussen Apple en Spotify wel steeds hoger op en wordt het uiteindelijk steeds minder aantrekkelijk om de twee gecombineerd te gebruiken. Hopelijk blijft het hierbij, maar met de regels die de EU ook nog brengt is er regelmatig een verandering in App Stores, apps en op iPhones.