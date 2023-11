Racisme: AI is voor zwarte mensen helemaal niet zo positief

Kunstmatige intelligentie is het buzzwoord van 2023, al is buzzwoord misschien niet helemaal juist. AI is namelijk niet zomaar een trend. Het is iets dat nu volop out in the open is en niet meer weggaat. De manier waarop we ermee omgaan, die zou wel eens kunnen veranderen (en als we het verkeerd aanpakken, de manier waarop het met ons omgaat). Een van de grote nadelen aan AI is dat het soms neutraal lijkt te zijn, maar dat totaal niet is.

Dat bewees Amazon ooit al met recruitmentsoftware die op basis van AI profielen koos om op gesprek te vragen. Daar werden op een gegeven moment alleen nog mannen uitgenodigd. AI krijgt soms dus wel degelijk voorkeuren aangeleerd, ook al zijn we ons daar als mens niet altijd van bewust. Dat zie je nu ook weer, want wat blijkt: AI-gezichten zijn vaak nog ‘echter’ dan die van mensen, maar alleen bij witte mensen is dat het geval.