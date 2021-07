Pas op voor dropshipping webshops waar je veel te veel betaalt

Nog nooit gehoord van dropshipping? Dat kunnen we ons goed voorstellen. Wanneer je een bestelling plaats bij een Nederlandse webshop denk je er misschien niet bij na dat die producten ergens anders vandaan komen. Dropshipping websites bieden spullen aan die ze zelf niet op voorraad hebben. Jij plaatst een bestelling en de webshop zet die order vervolgens uit bij een leverancier. Die verstuurt de bestelde producten rechtstreeks aan jou. Ideaal voor de eigenaar van de dropshipping website, want ze hebben geen startkapitaal nodig en lopen weinig risico omdat ze geen voorraad aan hoeven te leggen.

Pakketje van AliExpress

Hoewel er veel goede aanbieders zijn, moet je ook oppassen dat je niet veel te veel betaalt. Want misschien zien producten er op de site fantastisch uit, maar blijken ze gewoon van AliExpress te komen en betaal jij er 10x zoveel voor. Kassa voor de dropshipper, minder leuk voor jou. Je kijkt toch wel vreemd op als je ineens een pakje uit China krijgt en ontdekt dat je het leuke shirt dat je bestelde, ook zelf voor een fractie van de prijs had kunnen kopen. En steeds meer, vooral startende, dropshippers hebben dit trucje ontdekt.

Ze doen daarmee trouwens niets illegaals. En jij bent klant van de dropshopping site, dus kunt daar terecht bij de klantenservice als je vragen hebt. Nederlandse dropshipping webshops moeten zich houden aan de wettelijke garantie- en retourregels. Ook al komen de producten die ze leveren ergens anders vandaan. Dropshippers vermarkten dus spullen van een ander.

Check waar je pakketje vandaan komt

Voor jou als consument is het vooral handig om te checken waar je pakketje vandaan komt. Niet alle dropshipping sites zijn 'slecht', er zitten zelfs heel goede tussen. Webshops die producten verkopen van een leverancier in het buitenland die alleen aan dropshippers levert bijvoorbeeld. Eigenlijk doet bol.com het zelf ook, door producten aan te bieden van wederverkopers. Bol.com levert alleen het platform aan als etalage. Ze hanteren wel strenge voorwaarden. Zo mag een product een maximale levertijd hebben van 8 dagen. Een termijn die je als webshop niet haalt wanneer een pakket uit Azië moet komen. Veel dropshippers kopen bij dezelfde groothandelaren in, voordat je een aankoop doet is het handig om eens een rondje op Google te doen om te zien voor welke prijs het product in andere webshops wordt aangeboden.

Hoe ontdek je foute dropshippers?

Het is fijn als je in ieder geval niet veel te veel betaalt voor een product dat van waardeloze kwaliteit is en uiteindelijk gewoon van AliExpress komt. Hoe weet je nu of je niet bij een foute dropshipper bestelt die klanten het vel over de oren trekt?

De levertijden van alle producten op de site zijn lang. Dat betekent waarschijnlijk dat ze uit China of een ander Aziatisch land moeten komen.

Het bedrijf krijgt slechte reviews of laat klanten helemaal geen reviews plaatsen.

Wanneer je de omschrijving van het product op Google checkt, zie je dat het ook op andere sites wordt aangeboden voor een lagere prijs.

De zogenaamde 'kortingen' lijken vaak gigantisch. Een supersonische föhn voor een paar tientjes? Fantastisch toch? Ja, dat lijkt inderdaad zo. Maar het ding kost slechts een paar euro op WIsh.

Houd er trouwens rekening mee dat je sinds 1 juli van dit jaar btw betaalt op aankopen van meer dan € 22 die je doet buiten de EU. Heeft de een waarde van meer dan € 150? Dan betaal je ook invoerrechten.