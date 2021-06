​Je kleine online aankopen buiten de EU worden 21 procent duurder

Online shoppen wordt binnenkort duurder. Tenminste, als je buiten de EU winkelt én op een kleiner totaalbedrag dan 22 euro uitkomt. Relatief gezien valt 21 procent wel mee als het gaat om zo’n klein bedrag, maar het betekent toch dat je AliExpress-kabeltje duurder uitvalt dan je in eerste instantie had gehoopt. En dat is precies waar de nieuwe regel voor is.



De opkomst van China: lekker goedkoop

China is enorm in opkomst. Het is een cliché om te zeggen, maar het is echt zo. De Verenigde Staten hebben er dan wel eigenhandig voor gezorgd dat telefoonmaker Huawei semi om zeep geholpen werd, er wordt alleen maar meer geshopt op AliExpress en er worden elke dag duizenden TikTok-video’s gemaakt. Het is allemaal China dat achter deze apps zit. AliExpress is niet per se populair omdat het Chinees is, maar wel omdat je er heel goedkoop (zonder al te grote verzendkosten) prachtig alles kunt kopen wat je maar zoekt, zeker als het plastic is.

Het wordt door veel mensen als lekker handig en lekker goedkoop gezien, maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat het steeds moeilijker is om binnen de EU een online shop te runnen. Bij veel producten gaan mensen toch kijken bij de Chinese overburen of daar soms eenzelfde item voor een veel lager bedrag te krijgen is. Dat is in de meeste gevallen aanzienlijk minder duurzaam, maar internetshoppers laten zich nu eenmaal vaak leiden door de portemonnee.