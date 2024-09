Ouders, kinderliedjes blijven straks uit je Spotify-geschiedenis

Nu nog een test

We moeten nog wel even wachten op deze nieuwe mogelijkheden van Spotify: het wordt eerst getest in Denemarken, Zweden en Nieuw-Zeeland. Spotify schrijft: “Ouders en voogden kunnen met beheerde accounts de content die beschikbaar is voor jonge luisteraars beter afstemmen via in-app besturingselementen, zoals het beheren van het afspelen van Canvas, video’s en content die als expliciet is gelabeld. Ze kunnen nu ook beslissen of een jonge luisteraar bepaalde artiesten of nummers mag afspelen met de nieuwe controlefunctie van Spotify.“

Het Spotify Family-abonnement bestaat wel in Nederland, waarmee je voor 17,99 euro met 6 personen die op hetzelfde adres wonen Spotify kunt afnemen. Dat is een stuk beter dan als je alleen woont en 10,99 euro per maand betaalt. Er is ook nog Duo, waarmee je met twee mensen op hetzelfde adres een abonnement kunt delen à 14,99 euro per maand.

Het is in ieder geval te hopen dat de test van de nieuwe kinder-subprofielen goed verlopen, zodat het net even makkelijker wordt om je Spotify persoonlijker te houden. Sowieso heeft Spotify goede ideeën de laatste tijd, zoals de persoonlijke daglijsten. Maar ja, waar blijft toch die Hi-Fi-mogelijkheid met een betere audiokwaliteit?