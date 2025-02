OpenAI onthult nieuwe ChatGPT-functie met bronvermelding

OpenAI heeft een nieuwe functie aan ChatGPT toegevoegd waarmee de AI met een bronvermelding op de proppen komt. Nadat het afgelopen vrijdag al met GPT o3 kwam, dat zijn redenaties kan uitleggen, komt het nu met een toevoeging aan dat o3 in de vorm van een bronvermelding en dieper onderzoek. Je moet er wel geduld voor hebben, want het systeem neemt er nu nog een half uur de tijd voor, maar het is iets waar wij mensen waarschijnlijk uren mee bezig zouden zijn.

GPT o3 met bronvermelding

AI-chatbots lijken hiermee iets meer open te worden over wat er allemaal achter hun antwoorden schuilgaat, waardoor je eventueel zelf nog iets verder op onderzoek kunt gaan. Tegelijkertijd biedt GPT o3 van zichzelf uit al diepgravend onderzoek, dus wellicht is dat juist niet meer nodig. Toch is een bronvermelding wel handig, want het wordt altijd aangeraden om nog even te controleren of de AI het wel juist heeft geïnterpreteerd.

Het gaat om een agent genaamd Deep Research Agent en je kunt daarmee meteen redelijk eenvoudige opdracht al een vrij groot onderzoek laten plaatsvinden. Je weet ook precies wat de AI doet, want hij maakt eerst een heel stappenplan dat wordt uitgelegd. Hij duikt daarbij ook in documenten, zoals pdf’s en .doc’s, of kijkt naar afbeeldingen. Mocht de AI nog meer vragen hebben, dan zal hij die aan je stellen. Ondertussen wordt er een lijst aangemaakt met bronnen zodat je weet waar je aan toe bent.