​Op reis deze zomer? Dit moet je weten!

De zomervakanties staan voor de deur en veel Nederlanders durven weer een tripje naar het buitenland te maken. Heerlijk natuurlijk, want wat hebben we het reizen met z’n allen gemist. Gelukkig lijkt het erop dat we voorlopig naar de meeste plekken in Europa kunnen afreizen. Heb je al plannen gemaakt of sta je op het punt om iets te boeken? Helemaal zorgeloos kun je nog niet weg. Voorlopig blijft een goede voorbereiding onmisbaar. Want door het coronavirus kunnen reisadviezen zomaar veranderen én moet je vaak nog een negatieve testuitslag laten zien wanner je een grens passeert. Wij leggen je uit hoe het zit!



Reizen naar het buitenland

De Nederlandse overheid adviseert om alleen af te reizen naar landen die een groen of geel reisadvies hebben. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben een hoop landen lange tijd op de kleurcodes oranje of rood gestaan. Voordat je een vakantie plant, is het daarom verstandig om het reisadvies te controleren. Naar welk land je ook gaat, je bent verplicht je te houden aan de daar geldende coronamaatregelen. Dat kan een verplichte uitslag van een negatieve test zijn of bijvoorbeeld een quarantaineplicht. Daarnaast hanteren veel landen nog steeds een mondkapjesplicht op openbare plekken. Het reisadvies kan vlak voor je vertrek nog veranderen, dus houd dit goed in de gaten.

Een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs

Vanaf 1 juli is het coronapaspoort ingevoerd, die wordt opgenomen in de CoronaCheck-app. Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) is nu in Europa ingevoerd. Daarmee toon je aan dat je negatief bent getest, volledig gevaccineerd of antistoffen tegen corona hebt doordat je het afgelopen halfjaar besmet bent geweest. Iedere Nederlander kan in deze app een test- of vaccinatiebewijs omzetten in een QR-code. De code wordt gebruikt voor buitenlandse reizen binnen de EU. Wat vooral belangrijk is deze zomer, is dat je ruim voor vertrek controleert welke documenten je mee moet nemen naar het land van bestemming. In de meeste gevallen is dat:

Een QR-code van een negatief testbewijs of volledig vaccinatiebewijs;

Een gezondheidsverklaring ( deze kun je hier downloaden)

Een digitaal ingevulde vragenlijst, deze verschilt per land (bekijk het reisadvies!)

Coronatest voor vakantie: hoe werkt dat?

In veel gevallen moet je je deze zomer voor vertrek nog even laten testen. Elk land hanteert weer eigen regels wanneer het gaat om het soort test (antigeentest of PCR-test) en de tijd die maximaal mag zitten tussen de negatieve testuitslag en vertrek naar of aankomst op de bestemming. Best een gepuzzel, maar wel belangrijk om dit goed uit te zoeken. En je op tijd te laten testen. Hoewel je in juli en augustus gratis terecht kunt bij speciale teststraten van de GGD (testenvoorjereis), kan er behoorlijk wat tijd zitten tussen het moment waarop je de uitslag ontvangt en de QR-code daadwerkelijk in de CoronaCheck-app hebt staan. Neem je liever het zekere voor het onzekere? Neem dan een test af bij spoedtest.nl, je hebt dan supersnel de uitslag en kan deze uploaden in de CoronaCheck-app.

Reizen naar code groen, geel, oranje of rood

Nog even in het kort op een rijtje wat de verschillende kleurcodes betekenen:

Groen: de veiligheidsrisico’s zijn vergelijkbaar met die in Nederland, bij terugkomst hoef je niet in quarantaine of een negatieve testuitslag te laten zien. Er zijn weinig coronagevallen in dit land. Toch kan een negatieve testuitslag bij aankomst wél verplicht zijn.

Geel: je kunt reizen, maar er zijn veiligheids- of gezondheidsrisico’s, bij terugkomst hoef je niet in quarantaine of een negatieve testuitslag te laten zien. Een negatieve testuitslag bij aankomst kan verplicht zijn. Ook is het mogelijk dat er extra coronamaatregelen van kracht zijn, meer dan in Nederland.

Oranje: reis hier alleen naartoe als het noodzakelijk is, een vakantiereis valt daar niet onder. Bereid je reis goed voor. Misschien moet je bij terugkeer in Nederland een negatieve testuitslag tonen en in quarantaine. Er zijn veiligheidsrisico’s of veel coronabesmettingen. Je kunt te maken krijgen met een lockdown, avondklok of inreisbeperkingen. Misschien geldt er zelfs een inreisbeperking, in dat geval kun je het land helemaal niet bezoeken.

Rood: naar dit land kun je in principe niet reizen. Bereid je reis goed voor. Misschien moet je bij terugkeer in Nederland een negatieve testuitslag tonen en in quarantaine. Er zijn veiligheidsrisico’s of veel coronabesmettingen. Je kunt te maken krijgen met een lockdown, avondklok of inreisbeperkingen. Misschien geldt er zelfs een in- of uitreisreisbeperking, in dat geval kun je het land helemaal niet bezoeken en kan de Nederlandse overheid je ook niet terughalen als je vast komt te zitten.

Bekijk hier welke kleurcodes alle landen wereldwijd momenteel hebben.

Wij wensen je een fijne zomer, vergeet niet om je goed voor te bereiden!