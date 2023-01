Nvidia maakt tool om in een meeting stiekem andere dingen te doen

Nvidia Broadcast

De nieuwe technologie zorgt ervoor dat je terwijl je je ogen afwendt, toch in de camera lijkt te kijken. De AI komt naar de Nvidia Broadcast-app en het ziet er ontzettend griezelig uit. Als je zelfs al niet meer kunt vertrouwen op de poppetjes van iemands ogen… De nieuwe mogelijkheid heet Eye Contact en het is bedoeld voor content creators. Het idee is dat je zo video’s kunt maken voor YouTube waarin je gewoon je script voorleest (of er even naar kijkt, dat is waarschijnlijk beter), terwijl je kijkers denken dat je ze nog steeds recht in de ogen aankijkt.

Kijk ook zeker de demo hieronder, want dan zie je hoe zoiets van toepassing is op bijvoorbeeld Jurassic Park. De acteurs kijken altijd in de camera en nu is dat natuurlijk sowieso heel raar in een film, is het nog veel raarder in deze dino-flick. Het voelt alsof je naar een soort alien-versie van Jurassic Park kijkt en het is heel shockerend. Maar, aan de andere kant biedt het dus wel mogelijkheden: lekker WhatsAppen met je vrienden tijdens een saaie meeting is ineens een stuk makkelijker, want mensen denken dat je er 100 procent met je volle aandacht bij bent. Maar, is het heel respectvol? Bepaald niet.