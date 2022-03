​Nvidia, Samsung én Ubisoft gehackt door zelfde hackersgroep

Hackersgroep Lapsus$ houdt de wereld in zijn greep. De tech- en gamewereld in ieder geval, want het heeft al meerdere succesvolle aanvallen gepleegd op bekende merken. Het begon met Nvidia, toen volgde Samsung en nu is Ubisoft aan de beurt.

Ubisoft-hack

De nieuwe aanval op Ubisoft lijkt minder hevig te zijn dan die op de andere merken. Zo geeft Ubisoft aan dat er geen gegevens lijken te zijn gestolen. Wel was er een kleine verstoring van sommige Ubisoft-games, -systemen en -diensten. Er wordt ook getwijfeld of het Lapsus$ wel is: er werd weliswaar met een soort grijzende smiley gereageerd op het nieuws dat Ubisoft werd gehackt, de hackers lijken minder hoog van de toren te blazen. Of zou dat komen omdat het toch minder heeft kunnen stelen dan de intentie was? Wel is Ubisoft als een van de weinige gamebedrijven volop aan het investeren in de blockchain, dus een link met crypto is er wel.

In de voorgaande hacks, die van Nvidia en Samsung, hebben de hackers heel veel data beschikbaar gemaakt. De hackers zouden gebruikmaken van ransomware: ze zorgen dat de systemen van hun slachtoffer als het ware zijn gekidnapt en pas als er een grote som geld wordt neergeteld, dan zullen ze die gegevens weer prijsgeven. Uiteraard is het altijd de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is, want in het verleden zijn er zowel bedrijven geweest die het probleem hierdoor konden oplossen als bedrijven waarvan de gegevens uiteindelijk alsnog op straat eindigden. Ook gaf Nvidia niets aan over ransomware: alleen dat hackers binnen waren geweest en data lekten.