Hackers stelen Galaxy broncode bij Samsung

Vorige week deden al berichten de ronde, afkomstig van de hackers zelf, dat Samsung eind vorige het slachtoffer geworden is van een geslaagde hackpoging door ransomware criminelen. Vandaag is bekend geworden dat die hackpoging inderdaad plaatsgevonden heeft. Dezelfde hackers, LAPSUS$, die eerder bij Nvidia inbraken hebben dat nu ook bij Samsung gedaan. Daarbij is onder andere de broncode van Galaxy smartphones buit gemaakt.

Maatregelen genomen en geen klantdata gestolen

De Koreaanse elektronicagigant heeft de aanvallers die in haar systemen hebben ingebroken nog niet weten te identificeren. Wel heeft Samsung inmiddels maatregelen genomen om verdere inbreuken te voorkomen. Ook beweert de fabrikant in een sms tegenover Bloomberg dat persoonlijke gegevens van klanten werden niet in gevaar zijn (geweest).