Is deze AI Pac-Man beter dan het origineel?

Leren door te kijken, dat gaat hier dus wel op. Al is het wel iets meer kijken dan wij zouden doen. De AI zag maar liefst 50.000 potjes Pac-Man. Het registreerde de pixels en ging daarna op basis van wat het had gezien zelf een eigen game nabouwen. Het model heet Nvidia GameGAN en is het eerste generarative adversarial network (GAN) dat in staat is om een game te maken op basis van “zicht” alleen. Interessant, want het toont daarbij meteen aan dat AI de regels kan leren door alleen maar te kijken wat er gebeurt. Tenminste, het kreeg wel input over de knoppen die er worden gebruikt om het spel te besturen.

Nvidia GameGAN

In vier dagen was het model in staat om het spel te bouwen. Het leerde zelf hoe Pac-Man zich door de doolhoven beweegt, maar ook dat er spookjes zijn die overduidelijk achter die gele happer aanzitten. Sommigen gaan door muren, anderen niet. Nvidia is enthousiast. Het wil het model ook toepassen op 3D-games, die natuurlijk heel wat meer voorstellingsvermogen en data met zich meebrengen. We hopen natuurlijk hard mee dat dat lukt, want het zou zelfs gedeeltes aan werk kunnen schelen. Immers kan de AI gedeelten van een game die nog in de aan is.

Het is de bedoeling dat GameGAN’s versie van Pac-Man nog deze zomer speelbaar wordt.