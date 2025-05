NLWeb: Microsoft wil het internet veranderen met goedkope AI

Microsoft heeft tijdens een grote presentatie aangekondigd dat het van plan is om elke website van een zoekfunctie met AI te voorzien. Het werkt met een nieuw, open protocol dat NLWeb heet. Het heeft niets te maken met Nederland: het staat voor Natural Language Web, de natuurlijke taal waarmee we praten en waar computers aan moeten wennen.

NLWeb

Microsoft wil het makkelijk maken voor websites om AI aan te bieden, door het mogelijk te maken om eenvoudig AI-interacties toe te voegen met NLWeb-code. Je kunt zelf kiezen welk AI-model het mag zijn, of welke data je gebruikt. Je zou dus ook zelf een soort AI-chatbot kunnen maken. Het is de bedoeling dat je hiermee in een paar minuten een volledig draaiende chatbot hebt.

Wat is dat NLWebcode dan precies? Het is een protocol dat bedoeld is om een vraag te stellen in natuurlijke taal, en antwoord te krijgen in feiten. Het protocol zorgt voor de logistieke verzorging en is een soort doorgeefluik. En juist omdat je je eigen data kunt inladen, is het mogelijk om een heel specifieke chatbot te maken op jouw onderwerp.