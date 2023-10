​Nieuwsbrieven: heb je daar anno 2023 nog wat aan?

Het klinkt altijd als iets wat nog uit de tijd komt van de doorstuurmail en de ecard, en dat komt het ook: de nieuwsbrief. Waar doorstuurmails en ecards echter plaats hebben gemaakt voor phishing en appjes, is de nieuwsbrief nog steeds aanwezig in onze mailboxen. Is het inderdaad nog steeds een effectief medium?

Hangt er voor mij van af: een nieuwsbrief klinkt ouderwets en bevat vaak veel informatie die niet aanspreekt. Is het misschien niet slimmer om te spreiden en de artikelen apart van elkaar te publiceren op Substack met e-mail notificaties? — Willem Jonkers (@SoberHemingway) March 3, 2023

Volle mailbox Mensen zuchten en steunen vaak om de hoeveelheid nieuwsbrieven in hun mailbox. Zeker op donderdagmiddag 15:00 uur kun je er steevast op rekenen dat er een nieuwsbrief je inbox binnendringt. Dat wil echter niet zeggen dat die nieuwsbrief niet interessant is. Zeker als makers van de mails zorgen voor aantrekkelijke onderwerpen, dan is het zeker de moeite waard om te lezen. Denk aan een samenvatting van de best gelezen artikelen van die week op je favoriete site, of een soort lunch-mailtje met het nieuws dat je in de ochtend tijdens je werk misschien hebt gemist. Of een klussersnieuwsbrief waarin je meer leert over hoe je bepaalde klussen kunt aanpakken. Het fijne van nieuwsbrieven voor de ontvanger is dat die zelf kan kiezen of hij of zij de nieuwsbrief wil ontvangen. Je kunt je altijd afmelden, al duurt het bij sommige bedrijven wel even voordat je afmelding erdoorheen is. Als bedrijf is een nieuwsbrief sturen ook wel fijn, want je weet heel goed dat de doelgroep ooit heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, dus je weet dat dit mensen zijn waarmee je wel eens in aanraking bent geweest. En die mensen staan blijkbaar al wat meer open voor je producten of diensten.

Nieuwsbrief nog relevant? Een nieuwsbrief is anno 2023 nog steeds heel relevant. Het is een van de weinige manieren waarop je als je bedrijf een klant direct kunt bereiken. Via veel andere platformen mag je mensen niet zomaar ‘lastigvallen’. Bovendien is het minder vluchtig: een bericht op social media verdwijnt al vrij snel (of komt door een algoritme zelfs bijna niet bovenop de stapel). Een nieuwsbrief zit in je mailbox en of je die nou meteen leest of pas over een maand: het bedrijf staat toch een tijdje met naam en toenaam in je mailbox. Bedrijven hebben dus ‘reclame’ in je mailbox met hun naam (zelfs als je de nieuwsbrief niet opent), en jij als klant hebt de optie om het al dan niet te openen of weg te gooien. Voor bedrijven is een nieuwsbrief ook een fijne speeltuin die ze helemaal naar hun eigen hand kunnen zetten. Op Facebook of Instagram ben je toch overgeleverd aan het design en de grenzen die Meta stelt. In een nieuwsbrief kun je beeld, logo’s en teksten precies neerzetten waar je zelf wil. Zo kun je het helemaal in de stijl maken die klanten van je gewend zijn. Dat is voor de ontvangers ook fijn, want dan ben je herkenbaar en zullen ze je informatie eerder als betrouwbaar achten.

ik baal van mijn nieuwsbrief. Verkeerde link erin en een stukje lelijke tekst. Volgende keer iets meer aandacht aan besteden. — nicoline (@nicoline) July 9, 2009

Content is king Een nieuwsbrief valt of staat met de content die je erin zet. Zijn de kopjes aantrekkelijk? Is het beeld van goede kwaliteit? Een vooral: passen de onderwerpen bij je bedrijf? Er zijn zeker voorbeelden van goede nieuwsbrieven, zoals bijvoorbeeld die van &C en Quest, maar helaas zijn er nog veel meer voorbeelden van slechte nieuwsbrieven. Al zijn die vaak vooral slecht, omdat ze worden verstuurd naar mensen die niet per se op het bedrijf zitten te wachten, omdat ze zich bijvoorbeeld via een prijsvraag een keer hebben ingeschreven. Daar kan zo’n bedrijf natuurlijk weinig aan doen, maar de content komt zo toch niet helemaal binnen zoals het waarschijnlijk zou willen.

Vandaag heb ik intens medelijden met alle klantenservicemedewerkers van energieleveranciers die voor minimumloon de hele dag de meest verschrikkelijke gesprekken moeten voeren terwijl het management leuke bespaartips verzint om in de nieuwsbrief te zetten. — Schrijfwijf (@Schrijfwijffie) September 5, 2022

Zet een stapje meer Een andere reden waardoor een nieuwsbrief niet effectief is, dat is omdat er te veel vanuit de zender wordt gedacht. Of er is nu eenmaal de afspraak dat een nieuwsbrief eens per maand eruit moet, ook als er eigenlijk niets nieuws te vertellen is. Wel, zoals de naam ervan doet vermoeden, is dat niet ideaal. Als bedrijf moet je je goed verplaatsen in wat een lezer wil weten. Wat heeft je klant er aan om te weten dat je een B Corp bent? Of dat je een verandering in je bestuur hebt, als het iemand is die gewoon zijn haar bij je komt knippen? Nieuwsbrieven lijken soms een soort afterthought die even snel in elkaar gezet is door een marketingafdeling, terwijl je het veel beter van tevoren goed kunt bedenken: dan gaat zo'n nieuwsbrief pas echt leven. Bedrijven doen er in 2023 absoluut goed aan om een nieuwsbrief te sturen, maar houd daarbij wel rekening met de wensen van nu. Stuur een nieuwsbrief als je echt iets te melden hebt, denk er ook aan wat klanten leuk vinden om te zien. En zorg er eventueel voor dat je nieuwsbrief iets exclusiefs heeft, zodat mensen ook echt abonnee willen zijn om niets te missen. Zorg dat het vermakelijk is of informatief, op de manier die bij jouw bedrijf past. En vooral: bij je klant.