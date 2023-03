Zo maak je een succesvolle SEO-proof contentstrategie in 2023

Het maakt niet uit of je een bedrijf hebt of een eigen, persoonlijk blog: zodra je een website runt, wil je dat er traffic komt. Dat komt er zeker niet alleen maar door op social media naar je pagina te verwijzen of een nieuwsbrief te versturen. Je hebt daarbij ook hulp nodig van Google. Search Engine Optimisation is daarbij essentieel: je artikelen zodanig opbouwen dat de bots van Google hem hoog ranken. Dit is hoe je een contentstrategie maakt die helemaal SEO-proof is.



SEO-strategie

Heb je nog geen idee wat SEO is, dan kun je daar waarschijnlijk wel wat hulp bij gebruiken. We geven je in dit artikel een aantal tips, maar denk ook aan Semrush, want dat is een heel handig hulpstuk. Semrush geeft je heel direct inzichten in hoe je artikelen het seo-wise doen en daarbij krijg je ook hulp in welke zoekwoorden bijvoorbeeld heel slim zijn om te kiezen. SEO hoeft zeker niet je content te bepalen, maar het kan juist door wat details toe te voegen aan een (bestaand) artikel heel makkelijk helpen om beter gevonden te worden.

Een contentplanning is belangrijk, omdat je dan weet waar je naartoe gaat. Als je even wat minder inspiratie hebt, dan heb je bovendien alvast een onderwerp klaarstaan dat je alleen nog hoeft uit te werken, compleet met keywords. Zeker in een wereld waarin een website zoveel meer is dan een website alleen: je moet ook rekening houden met je social media, je nieuwsbrief, is zo’n contentplanning een goede manier om alle touwtjes in handen te houden. Als je alleen werkt is dat al handig, maar je kunt je voorstellen dat dat voor een team helemaal goed werkt en veel vragen en vaagheid scheelt.

Er zit daarbij wel een verschil tussen een contentplanning en een contentstrategie. Beide zijn heel belangrijk In de strategie zet je dat je vijf artikelen per week gaat plaatsen. Het contentplan is daarbij wat specifieker: daarin staat op welke datum en je tijd je iets gaat plaatsen en waarover. Het moge duidelijk zijn dat die contentstrategie eerst moet worden gemaakt, omdat je vervolgens je contentplan daar als een soort puzzel inpast. Voor die strategie kun je het beste de SMART-manier aanhouden. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Slimme keywords

Weet wie je publiek is, wat er allemaal nog op je site moet gebeuren en hoe je je publiek het beste bereikt. Als je plan is om alleen YouTube-video’s te maken, maar er verder niet over te communiceren, dan wordt het heel lastig om een publiek te bereiken dat vooral longreads wil over jouw onderwerp. Maak je je contentstrategie en -planning in Semrush, dan geeft het systeem je automatisch alvast slimme keywords om te gebruiken in Google. Bovendien kun je een soort projectje aanmaken, dus je kunt aan een bepaalde video meteen een soort acties hangen, zoals social media-posts. Omdat je je social media ook in deze software kunt linken, zie je ook meteen hoe groot het publiek is dat je bereikt.

Natuurlijk is het verstandig om daarnaast zelf ook alvast wat van SEO te weten. Door een artikel te schrijven dat SEO-proof is, wordt je artikel beter gevonden door de bots van Google, maar dus ook hoger gerankt en beter gevonden door het publiek. Ten eerste is het verstandig om eerst onderzoek te doen naar je onderwerp op Google. Typ het eens in op Google en kijk met welke suggesties Google komt. Schrijf vervolgens een artikel waarin je keyword regelmatig voorkomt: het liefst wel één keer per 100 woorden. Daarnaast is het voor Google ook belangrijk dat je linkjes in je artikel zet. Een paar naar je eigen site, maar ook minstens één naar een andere website.

Nu ken je enkele basics, maar software kan je helpen om tot in de puntjes SEO-proof te schrijven. Maar de allerbeste hulp is het ontwikkelen van een stevige contentstrategie met dito -planning. Houd hierbij ook rekening met nieuwe ontwikkelen, zoals spraakassistenten en het feit dat mensen content tegenwoordig voornamelijk op hun telefoon bekijken. Blijf daarnaast ook zelf bijlezen over wat Google met zijn algoritme doet: het verandert namelijk af en toe wel eens en dat heeft mogelijk invloed op jouw plannen, waardoor het slim is om anderen zoveel mogelijk voor te zijn en zelf vast goed op de hoogte te blijven.

Semrush zelf proberen?

Nieuwsgierig geworden naar Semrush? Je kunt het zelf alvast uitproberen, zonder dat je vast zit aan een abonnement. Klik hier voor een 14-dagen gratis Semrush Pro trial. Zo kun je ontdekken wat je van deze tool mag verwachten, zonder dat je daar al budget voor vrij hoeft te maken.

