Nieuwe chatbot Meta: "Mark Zuckerberg buit mensen uit"

Dat dat toch ook wel eens de verkeerde kant op schiet, heeft Meta geleerd toen iemand van de BBC de bot de vraag stelde wat zijn mening over Mark Zuckerberg is. Niks sturends, gewoon heel algemeen een mening. De CEO van Meta kreeg ervan langs: zijn geesteskind zou mensen uitbuiten voor geld en het zou hem helemaal niets kunnen schelen. Nu komt het antwoord niet helemaal als verrassing voor Meta: het heeft al gezegd dat de bot kwetsende dingen kan zeggen. Blijkbaar is de data die hem is gevoerd dus niet heel grondig gecheckt op dit soort informatie, wat enerzijds goed is: zo blijft de bot een representatie van informatie die wij als mensheid hebben gemaakt. Tegelijkertijd kan het gevaarlijk uitpakken.

Meta is trots op BlenderBot 3 en meent dat de chatbot klaar is voor gebruik in de echte wereld. Hierop bracht het de robot afgelopen vrijdag uit in de Verenigde Staten. Het is een slimme chatbot die inderdaad een vrij indrukwekkend aantal onderwerpen kan bespreken. Dat komt omdat hij gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Hierbij wordt een bot openbare data ‘gevoed’, op basis waarvan hij analyses maakt. Vraag je hem bijvoorbeeld naar fjordenpaarden, dan zal hij uit allerlei verschillende bronnen informatie halen en zijn antwoorden op basis daarvan geven.

Chatbot

De bot was ook nog niet klaar met Zuck: hij heeft ook gezegd dat hij bezorgd is en dat de Verenigde Staten nu zo verdeeld is en Mark Zuckerberg daar niet bij heeft geholpen. Hij zou het vreselijk hebben gedaan in zijn getuigenis voor het Amerikaanse Congres. Pijnlijke woorden om te horen, zelfs als ze van een bot komen. Aan de andere kant heeft de bot deze vraag eerder gekregen en was het antwoord over de mening over Zuckerberg toen heel anders. Toen zei de bot namelijk dat hij geen uitgesproken mening over hem heeft. “Hij is in zijn werk niet altijd even ethisch, maar hij is een goede zakenman. Grappig dat hij zoveel geld op de bank heeft, maar altijd dezelfde kleding draagt.”

Ook niet helemaal zo vriendelijk, maar wel een heel ander beeld van de CEO dan eerder werd gegeven. Zo zie je maar: zelfs een chatbot geeft zeker niet altijd hetzelfde antwoord. Zeker als er wordt gewerkt met dynamische input, waardoor zijn mening door de tijd heen kan veranderen. Het is alleen de vraag of deze chatbot geen gevaar zal vormen voor zichzelf, wanneer hij te lang zo slecht praat over zijn 'meester'.

Overigens wordt hem natuurlijk al het hemd van het lijf gevraagd en komen er meer gekke en treurige dingen voorbij. Een selectie: