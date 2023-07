Nederlanders scoren van Europa het vaakst tweedehands koopjes

Something I missed about living in NL: the absolute RANGE of things you can buy on Marktplaats. In mijn buurt in the last 24 hours? Anything from foot photos to kebab shops to century-old stamps. What a world.

Tweedehands shoppen

Sowieso blijven we elk jaar meer online kopen en dat doen we dus ook tweedehands. Vooral de categorie mode, accessoires en schoenen is populair. Of het nu gaat om Nike-sneakers die je niet in de loterij van Nike zelf kon kopen, of babykleertjes waar een ander kind volledig uitgegroeid is: we vinden het fijn om iets van onze mede-landers te kopen of iets te verkopen en er nog een zakcentje mee te verdienen.

Waar we wel wat meer aandacht aan zouden moeten besteden, dat is retourneren. Het is totaal niet duurzaam, maar we doen dat van alle Europese landen het meest. 38 procent retourneert een product dat niet aan de verwachtingen voldoet: iets wat in Frankrijk slechts 18 procent is. Misschien komt het omdat onze infrastructuur qua pakjesbezorgers zo goed in elkaar zit, of ons land zo klein is, of onze consumentenregelgeving zo streng: in ieder geval lijken we niet te schromen om iets terug te sturen en hoewel het vanuit klanttevredenheid beter is, is het voor wat betreft de planeet niet al te best. Wees je dus iets bewuster als je meerdere maten besteld of iets waarvan je eigenlijk al weet dat het niet bij je lichaamsvorm past: dat scheelt je immers zelf ook weer veel gedoe.