NASA laat je alle vragen stellen over de aarde

Wil je weten waarom het koud is op de polen, of hoe de ontwikkeling van bepaalde meren of zeeën is geweest? NASA lanceert NASA AI Earth Copilot, waarmee je eigenlijk toegang krijgt tot NASA’s gigantische database aan informatie.

Earth Copilot

De tool is nog niet live, maar wordt nog ontwikkeld als een samenwerking tussen NASA en Microsoft. Copilot kennen we, dat is de AI-tool van Microsoft, maar Earth Copilot is speciaal gemaakt op basis van de kennis van NASA. Het wordt wel vaak gezien als een ruimtebedrijf, maar uiteindelijk heeft het juist ook heel veel informatie paraat over aarde. Een van de redenen dat het zoveel doet in de ruimte, is juist om op aarde het verschil te maken.

Heel simpel gezegd heb je de database met informatie van NASA, daarover zit dan het AI-sausje van Copilot met daaraan verbonden een AI-chatbot. Zo kun je indirect de database induiken. Je kunt vragen stellen over de luchtkwaliteit, zoals hoe de vulkaan eruptie op IJsland daarop invloed had voor de rest van Europa, of je kunt vragen wat een bepaalde orkaan voor impact heeft gehad in een bepaalde regio.