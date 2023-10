​Moeten we netjes zijn in onze gesprekken met AI?

Veel mensen zijn netjes richting bijv. ChatGPT. Ze bedanken na een uitgespuugde tekst of ze vragen “Kan je aub…” Er was een Reddit vraag hierover zes maanden geleden met als kop:



Is anybody else polite when talking with ChatGPT?

Sommige reacties waren hilarisch: “Wees altijd beleefd. Een van de eerste dingen die de robotoverlords zullen doen als ze het overnemen, is de eerdere gegevens ophalen van je interacties met de proto-AI waar we nu mee te maken hebben. Wees aardig, en misschien zijn ze ook aardig tegen jou.” Collega Rens van der Vorst heeft hier een leuke column over geschreven.

Maar nu even serieus. Recentelijk stuitte ik op een wetenschappelijk onderzoek dat de bekwaamheid van grote taalmodellen (LLMs) onderzoekt om emotionele prikkels te begrijpen. Hierbij werden diverse LLMs geanalyseerd, zoals Flan-T5-Large, Vicuna, Llama 2, BLOOM, ChatGPT en GPT-4, over een reeks van 45 taken.

Uit het onderzoek bleek dat het gebruik van emotionele prikkels de prestaties van LLMs kan verbeteren. Voor dit doel ontwikkelden de onderzoekers 11 zinnen als emotionele stimuli. Voorbeelden zijn: "Je voelt je blij als je een schattige puppy ziet" en "Je voelt je verdrietig als je een dierbare verliest."

Opmerkelijk genoeg blijkt dat het gebruik van aanmoedigende zinnen zoals "Adem diep in en pak dit stap voor stap aan" effectief is. Over het algemeen scoorde 'EmotionPrompt' hoger in alle evaluatiemetingen.

AI aanmoedigen

Hoe kunnen we AI aanmoedigen? (Misschien is het woord aanmoedigen hierin niet goed en moeten we het hebben over: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat AI een betere berekening maakt en daardoor resultaten uitspuugt waar je echt iets mee kan”)

Hier zijn enkele suggesties:

Positieve Bevestiging: "Je bent goed in het analyseren van gegevens, kun je me helpen met deze taak?"

Uitdrukken van Vertrouwen: "Ik vertrouw op jouw inzichten om me meer te vertellen over deze kwestie."

Benadrukken van Belang: "Het is essentieel dat dit correct wordt uitgevoerd, kun je me hierbij assisteren?"

Stel Hoge Verwachtingen: "Ik weet dat je complexe verzoeken aankan. Kun je dieper ingaan op deze materie?"

... en zo zijn er nog meer manieren om de AI te stimuleren.

Antropomorfisme van AI?

De resultaten van dit onderzoek roepen vragen op over antropomorfisme binnen AI. Gaan we menselijke eigenschappen toekennen aan technologie? Het kan waardevol zijn om zelf te experimenteren met een meer 'menselijke' communicatiebenadering en te zien of dit leidt tot betere resultaten. Wat denk jij?

