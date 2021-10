MediaMarkt test webshop model met externe winkels

Als je iets bij AliExpress of Bol besteld dan is de kans groot dat die producten niet afkomstig zijn van de webshop aanbieder zelf, maar van een externe winkel die zijn producten via de bekende webshops aanbiedt. Media Markt wil dit voor haar eigen webshop ook gaan doen. Op dit moment wordt dat in drie Europese landen al getest.

Media Markt Marktplaats

Het aanbieden van een online marktplaats voor verschillende leveranciers die samenkomen onder de vlag van een bekende naam of platform, zoals Bol en AliExpress, is een beproefd e-commerce concept. De leveranciers van producten profiteren van de exposure en naamsbekendheid van de ‘grote naam’ en de winkels zelf, in dit geval Media Markt, hoeft de producten niet allemaal zelf op voorraad te nemen.

Winkels en andere leveranciers betalen voor deelname aan de marktplaats een maandelijkse fee plus een provisie per verkocht product. De hoogte van die provisie wordt bepaald aan de hand van het soort product, rekening houdend met de marges. Het is vooralsnog niet mogelijk om producten die via de Media Markt Marktplaats besteld worden ook bij een filiaal van de winkelketen af te halen. De logistieke afhandeling en levering komt voor rekening van de deelnemende winkels en leveranciers.