Machinelearning kan een monsterhit bijna altijd exact voorspellen

Flowers van Miley Cyrus, Kill Bill van SZA, Escapism van Raye: het zijn allemaal gigantische hits van 2023. Heerlijke nummers, maar wat maakt het nou echt een hit? Is er een soort magie of loterij waardoor dat komt, of is het toch op een bepaalde manier meetbaar wanneer een bepaald nummer een gigahit wordt? Wel, in ieder geval is het te voorspellen, waardoor hits blijkbaar toch wel iets gemeen hebben. Machinelearning kan bijna altijd exact voorspellen welke nummers de hitparades gaan bestormen.

Onderzoekers van Claremont Graduate University hebben neurologische data gekoppeld aan machinelearning en zo konden hits wel heel goed worden voorspelt. De onderzoekers deden bij mensen sensoren op en daarna moesten ze naar 24 nummers luisteren en hun voorkeuren noteren. Terwijl ze luisterden en oordeelden, werden hun hersenreacties bekeken door de wetenschappers en specifiek het deel dat de stemming regelt was de plek waar machinelearning zijn magie op kon loslaten. Met succes. Zonder machinelearning lukte het in 69 procent van de gevallen om op basis van dat stemmingsdeel van het brein een hit te voorspellen, terwijl dat met machinelearning veel hoger was. In maar liefst 97 procent van de gevallen had machinelearning het juist.

Er komt dagelijks veel muziek uit, zeker nu AI ook nog muziek kan maken (die dan weer geen prijzen mag winnen). Hoe ga je daar als radiozender mee om? Of als streamingdienst? Wat schuif je naar voren om nog meer een hit te worden? Er is ooit AI ontwikkeld om dat te helpen voorspellen, maar die had het maar bij de helft van de hits goed. Nu is er echter dankzij machinelearning toch een succesverhaal te vertellen.

Hoge verwachtingen

De onderzoeker zegt dat er neurale activiteit van maar 33 mensen nodig zijn om te kunnen inschatten of miljoenen mensen naar een bepaald liedje zullen luisteren. Zelfs als de machinelearning maar 1 minuut van het nummer hoorde, dan wist het nog in 82 procent van de gevallen juist te voorspellen of het nummer een hit wordt. Heel knap. En het zegt ook iets over ons brein: zelf kunnen we dus waarschijnlijk ook al vrij snel bedenken of een nummer ‘ons ding’ is of niet. Het is ongetwijfeld ook niet voor niets dat veel mensen al na één toon van een nummer te horen weten om welk lied het gaat. Muziek doet iets bijzonders met ons brein: daarom heeft het ook zo’n goed effect op mensen met Alzheimer.

Stel je voor dat Spotify investeert in dit soort machinelearning? Dan hoef je niet meer de hele New Music Friday door te akkeren om muziek te ontdekken die je tof vindt. Aan de andere kant is dat ook wel weer jammer: die doos bonbons die Spotify je elke vrijdag voorschotelt, die heeft ook wel weer iets. We zijn bovendien benieuwd in hoeverre er verschillen zitten tussen verschillende mensen, of dat we echt allemaal niet zo bijzonder zijn en toch wel echt allemaal voor dezelfde hits gaan. Maar over het algemeen kan machinelearning het dus wel heel accuraat voorspellen, dus wie weet welke kant dit verder opgaat. Wij kunnen het niet voorspellen, maar machinelearning misschien wel.